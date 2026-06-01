彭丽婷 - 绿色链结未来：构建可持续供应链的路径 | 零碳筑迹

在当今全球经济格局中，供应链已不仅是产品与服务流动的通道，其对企业社会责任与环境影响的权重正持续加大。随着气候变化的加剧以及全球监管趋严，可持续供应链管理已从企业的增值项转变为生存与发展的必要条件。



可持续供应链管理，是指将环境保护、社会责任和经济效益深度融合到从原材料采购、生产制造、物流配送到产品回收的全生命周期中。其要求企业不仅要关注自身的营运，更要对上下游的碳排放、劳工权益及资源利用承担相应责任。



对于供应链中的每一个角色而言，绿色转型都带来切实利益。作为买方，构建绿色供应链能有效规避合规风险，并大幅提升品牌溢价。数据显示，全球已有超过6成消费者愿意为具备环保属性的产品支付溢价。而对于供应商而言，满足核心客户的绿色采购标准，不仅意味获得进入国际市场的准入资格，同时通过节能降耗也能直接降低营运成本。



反之，不可持续的供应链则潜藏巨大风险。随着欧盟相关绿色法案及各地碳关税政策的推进，缺乏透明碳足迹供应链将面临高昂关税壁垒。此外，环境污染、资源浪费等问题一旦爆发，将对企业声誉造成不可逆转的打击。



目前，全球各地正陆续出台政策为供应链转型提供支持。中国提出的「双碳」目标已将供应链绿色化纳入企业ESG评级体系；香港特区政府亦积极推动绿色金融，通过「绿色和可持续金融资助计划」等工具，为企业发行绿色债券或获取绿色贷款提供补贴，降低转型资金成本。



在推动产业链协同减碳的进程中，企业间的深度协作至关重要。作为供应链中的关键供应商，「零碳智能联盟」致力于为合作伙伴提供全方位的零碳绿色解决方案。通过整合新能源技术与数字化服务，切实助力企业改善能源管理、降低产品碳足迹，共同打造具有国际竞争力的可持续供应链体系。



构建可持续供应链是一项需要长期投入的系统工程。通过政策引导、金融赋能以及产业链上下游的紧密协作，我们有信心与合作伙伴携手，将绿色基因注入产业链的每一环，共同开创零碳未来的无限可能。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷