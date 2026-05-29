伍礼贤 - 均胜电子呈现新增长曲线 | 开工前落盘

均胜电子（699）为全球领先的智能汽车科技与汽车安全系统供应商，首季收入按年降5.2%，净利润按年增长18.1%，当中新获得全球项目定单金额为275亿元人民币，较2025年一季度新获定单大增118亿元人民币。



公司智能驾驶业务进展顺利，相继获得国内自主品牌及某合资品牌智能驾驶解决方案，并取得国内某头部新势力出海车型得智能座舱业务定点。此外，其人形机械人业务持续拓展，提供机械人「大小脑」控制器、全域控制器以及高性能机身机甲等产品，有望打造第二条新增长曲线。



近期公司开始回购，同时H股股价比A股折让接近50%，反映当前H股估值较为吸引。投资者可待股价回落至16.5元关注，目标18.5元，跌穿15元止蚀。



本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。



光大证券国际

证券策略师

笔者为证监会持牌人

伍礼贤