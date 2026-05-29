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闻风至 - 福莱特反弹潜力大 宜候低吸 | 鲜股落镬

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闻风至
8小時前
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产经 专栏
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港股于期指结算日再度受压，恒生指数曾一度失守两万五大关，午后跌幅收窄，最终算是险险返回关上报收，造25006点，跌322点。全日成交金额再度突破3500亿水平，达3563.4亿元。

　　市场监管总局最新部署的「信用赋能整治内卷式竞争」专项行动，成为光伏玻璃板块近日转强的核心催化。福莱特玻璃（6865）作为行业龙头，在价格战中仍能保持微利，政策一落地，市场立即押注行业供需将被强制重塑，龙头将率先受益。

短线有望挑战10.4元

　　今次行动与以往最大分别，在于执法工具全面升级，不再停留于「口头倡议」，而是直接动用信用监管武器。从今年5月至12月，监管部门将在「重点工业产品生产」领域展开双随机抽查，并把涉及恶性低价竞争的企业列入经营异常名录、严重违法失信名单，且不得适用「容缺受理」等便利措施。这意味一旦被认定为「内卷式竞争」，企业将在融资、投标、审批等所有环节遭遇全面封杀。

　　与过往的「行业自律」、「倡导减产」完全不同，今次是中央以信用惩戒为核心的强制性减产指令，且企业一旦跌入「失信名单」，不可再用「容缺受理」措施作为逃避手段。即是说，一旦被认定涉及「内卷式竞争」，这项便利将被全面取消，企业所有行政流程都必须「一次到位」，缺一份资料就会被退件。

　　过去两年，2.0mm光伏玻璃价格一度跌穿10元，二三线企业以赔本方式抢市占，行业深陷内卷泥沼。今次监管直接把「重点工业产品生产」纳入抽查范围，等同向光伏玻璃行业发出明确讯号，就是在行政层面直接锁死企业的逃避政策空间。在这种政策环境下，能在价格战中仍保持微利、成本最低、产能最规范的福莱特自然成为最大受惠者。当内卷被遏制、减产被逼落地，玻璃价格回升的弹性将率先体现在龙头身上。

　　股价方面，福莱特尚未起步，近期于8元水平的低位横行，反弹潜力不容忽视。该股昨日收报8.11元，离52周低位7.65元仅高水6%，短线有望快速挑战10.4元。

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