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尹商基 - 中亚经济转型提速　香港担当内企「出海」桥梁 | 商贸先锋

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尹商基
16小時前
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在全球供应链重组与地缘经济变化下，企业「出海」版图正延伸至「一带一路」新兴市场。中亚作为连接亚欧的陆上通道，战略地位迅速提升，成为区域经济新引擎。行政长官即将率团访问中亚，正值区内转型提速之际。

　　为了解哈萨克与乌兹别克市场的最新发展，我早前出席了香港贸易发展局传媒发布会，会中多项数据显示中亚机遇正由潜力市场转向实际投资与布局热点。

　　哈萨克作为区内最大经济体，2025年GDP达3027亿美元，占全区53%，人均GDP接近1.5万美元，2024年FDI存量达1513亿美元。乌兹别克人口最多（3820万），GDP为1471亿美元，2025年实质GDP增长预计达7.7%，展现强劲增长势头。

　　两国由资源型经济转向高增值及可持续发展，对金融、专业服务、创科及物流等领域需求殷切，这亦正正是香港的核心优势。同时，中亚与中国内地经贸关系持续深化。2024年内地对哈萨克及乌兹别克投资分别达62亿及22亿美元，2025年与哈萨克贸易额更达488亿美元。

　　在此格局下，香港作为「超级联系人」及「超级增值人」的角色越来越关键。香港不仅是内地企业配置金融、法律及专业服务的「出海」平台，亦是中亚企业进入粤港澳大湾区及国际市场的双向门户。

　　根据欧亚开发银行报告，截至2025年中，哈萨克已占中国内地对中亚地区直接投资存量的超过30%，投资范畴涵盖天然资源、基础设施、制造业等多个重要领域。同时，亦出现多项具代表性的合作案例，包括哈萨克政府机构首次在港发行人民币债券，以及中资矿业企业实现香港与哈萨克市场的全球首次双重上市。这不仅反映市场机遇逐步落地，更显示「内地企业＋香港平台＋中亚市场」的三方互动模式正加快形成。

　　贸发局作为特区政府「内地企业出海专班」的核心成员，将持续发挥平台功能，协助内地企业以香港为基地，透过贸发局网络开拓哈萨克及乌兹别克，以至整个中亚市场。同时，贸发局在全球设有51个办事处、内地13个据点，每年在港举办40多项国际展览及会议，为中亚企业进入大湾区及内地市场提供重要门户。

　　香港与中亚合作的共同机遇包括四大范畴：物流（融入国际运输走廊）、商品贸易、黄金贸易（中亚黄金储备丰富，可结合香港世界级的黄金交易、清算及储存生态），以及金融服务（满足大型工业升级及基建融资需求）。

　　即将展开的行政长官中亚访问，有助进一步促进商贸对接，为企业创造更多实质合作机会。

尹商基

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