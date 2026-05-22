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大行晨报 - 欧央行最快6月加息｜大行晨报

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　　美国总统特朗普针对伊朗问题对市场释放缓和消息，特朗普表示美国对伊朗问题的处理进入最后阶段，和平协议前景推动美债孳息率和油价大跌，美国长期国债利率高位回落，纽约期油价格则失守每桶100美元水平。另外，联储局最新公布的4月议息会议纪要却隐现鹰派讯号，多名决策者呼吁政策声明应剔除宽松的倾向，并暗示如果美伊局势继续推高通胀水平，下一步加息将会是必要手段。联储局4月底议息会议时宣布按兵不动，不过今次会议出现4张反对票，是自1992年以来出现反对票最多的一次，表明官员在利率路径问题上的分歧越发加剧，市场对联储局加息押注升温，美汇指数今个星期以来持续于50天线上方约99至99.5区间徘徊整固。

欧罗短线料窄幅上落

　　另外，受美元震荡整固所影响，占美汇指数成分最多的欧罗兑美元自今年第二季度以来先后迎来两轮回落趋势，执笔之时暂时于1.16水平筑底反弹，不过于1.18–1.185水平见较明显阻力。欧洲央行4月底议息会议时，宣布将3大利率维持不变，结果符合市场预期，但同时表达对通胀日益升温的担忧。

　　除此之外，近期再有欧洲央行管委暗示，如果美伊战争到6月仍未完结，欧洲央行下个月加息的可能性会很大。市场随即调高对欧洲央行今年加息的预期，执笔之时彭博利率期货显示，6月议息会议加息0.25厘概率已超出8成，9月加息0.25厘的概率亦超出6成。我们认为，短线来看，欧罗兑美元料于1.16至1.18区间上落。展望今年下半年，我们对欧罗的看法为中性，下方低位为1.13，上方高位则为约1.2水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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2026-05-21 02:00 HKT
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