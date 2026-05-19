闻风至 - 需求爆发 东方电气值博 | 鲜股落镬

全球燃气轮机需求正进入新一轮爆发周期，东方电气（1072）正站在这条能源装备大周期的起点。美国数据中心用电需求急升，天然气发电成为主要承接者，带动燃机设备需求明显回暖。GE Vernova最新数据显示，全球燃机定单与预留名额达 21GW，未交付定单从83GW拉升至100GW，供应紧张已成行业共识。这个缺口为中国制造的燃机提供罕见的出口机遇，东方电气未来业绩增长的能见度急升。



东方电气的突破已出现，公司自主研制的50MW重型燃气轮机（G50）在2025年实现海外定单「零的突破」，先是成功打入中亚市场，并获得哈萨克、伊拉克等地的定单。更重要是，欧美客户已开始就数据中心场景提出燃机询单，意味G50有望进入更高端的市场。这不是单一定单，而是国产燃机打进全球的重要讯号。



海外定单带来的盈利上升空间极大，燃气轮机属高毛利产品，据指毛利率可达40至50%水平，可望推升集团整体毛利率表现。面对海外需求的快速上升，东方电气已启动产能提升计划。公司在「航动燃机大会」上强调，未来燃机出口将以G50为主。



全球燃机供应紧张，数据中心推动天然气发电需求上升，中国自主燃机首次打开海外市场，东方电气正站在一条全新的出口主题上。考虑到东方电气去年纯利增长达31%，今年首季续增37.4%，增速正不断提升，重点在于市场处于供不应求阶段，以该股目前约30倍市盈率计，仍具上望空间。



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