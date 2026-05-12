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闻风至 - 纯绿电股龙源大落后值博 | 鲜股落镬

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闻风至
3小時前
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产经 专栏
內容

大唐发电（991）股价近期异常强势，主因是其率先打开向算力供电这条新主线，同时亦为其他电力股带来新的投资憧憬。一众电力股中，龙源电力（916）虽是股息率较落后的一员，只有2厘左右，对比同业有近5至6厘，但其「纯绿电」定位却不容忽视。

　　大唐发电落地全国首个大规模「算电协同」绿电直供项目，正式把沙漠光伏与数据中心连成一条完整链条。笔者认为，该事件的份量非常大，因为它不是单一项目，而是东数西算真正落地的第一步，亦是电企开始直接向算力供电产生大量经济价值的好开始。

　　在这条新叙事之下，龙源电力的定位变得更清晰。龙源是纯绿电的龙头股，其风光装机规模全国前列，业务结构干净得不能再干净。当全球正进入电气化新时代，「碳中和」大目标的实行困难或会大幅提升，而支撑内地电力需求的除要有火力发电的弹性供电，长远而言，一定是靠风电与光伏等绿电项目供电，龙源正正站在这条国策主线的正中央。

　　华泰报告指，预计龙源电力2026至2028年净利润之3年年均复合增长率为14%，并给予龙源电力目标价8元，较前值7.68元上调逾4%，认为风电电价边际改善。

　　龙源电力作为纯绿电龙头，在政策主线与装机增长都具备更高的确定性。现有数据来看，其光伏发电量录得3成以上增长，料将成为支撑公司今年的增长点。当市场重新审视绿电在能源结构中的角色，龙源这类业务结构干净、增长曲线清晰的公司，自然会重新回到资金视野之中。

闻风至

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