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刘伟利 - 做生意与投资者思维差异 | 巨B讲投资

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刘伟利
5小時前
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产经 专栏
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　　在现代财富管理里，「给钱你赚」（earned income）与「帮你赚钱」（passive or portfolio income）其实是两种完全不同的收入引擎。前者靠个人劳动、时间与专业能力换取报酬；后者则让资产、系统或他人努力为你工作，通常更具杠杆与可扩展性。想真正长期累积财富的人，必须先看清自己目前是哪一种收入模式，并建立相对应的专业态度。

　　先谈「给钱你赚」。它的核心特征是：收入高度绑定投入的时间与能力。企业主管、高阶顾问或依赖专业服务的工作，多以高薪、奖金或服务费作为主要来源。优点是相对稳定、可预期；但缺点也同样明显——一旦经济景气下行、健康状况出现变化，或个人能力触顶，收入就可能迅速中断。此外，此类收入往往税负较高，也较难直接通往「财务自由」，因为你仍得持续付出时间才能换取现金流。

　　再看「帮你赚钱」。这类收入重点在资产运作与系统化设计，例如股息、租金、版税，或有限合伙的分润等。以房地产投资为例，优质投资者会搭配物业管理团队出租商用物业；即使不每天在第一线处理营运，也能稳定收租。又如长期持有高股息蓝筹股的投资者，企业透过持续创造利润，股东则透过分红与资本增值获益，同样不需要每日参与决策。

　　对老板而言，关键不是更努力，而是从「劳力思维」切换到「系统思维」。创业初期亲力亲为，往往是为了掌控品质与方向；但若长期停留在亲自打仗的模式，企业就难以规模化。真正的专业老板应把注意力放在流程标准化、人才梯队培育与激励机制设计，让业务即使在你不在场时也能运作。目标不是单纯省人力，而是把时间的价值转成可复制、可持续的商业系统，让收入逐步脱离「只能靠你在」的限制。

　　对投资者而言，则要分清楚「投机」与「价值导向投资」。投机者期待短期波动带来「给钱你赚」的节奏；而价值导向投资则透过基本面分析，选择具长期竞争优势的资产，让市场把「帮你赚钱」的复利报酬回馈给你。尤其在波动市况中，纪律性的资产配置与风险控管更是决胜关键，避免情绪驱动的追高杀低。

　　最终，老板与投资者都需要共同的思维：成为资产拥有者。这意味愿意在前期投入资本、时间与学习，建立能自动产生价值的机制，同时维持高度风险意识与长期视野。市场不确定，但路径可以选择：用「给钱你赚」作起点，用「帮你赚钱」做升级，才能在竞争激烈的环境中累积韧性与成长性，逐步走向财务自主。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利
 

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2026-05-04 02:00 HKT
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