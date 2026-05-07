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尹商基 - 创新医疗科技回应全球女性健康需求 | 商贸先锋

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尹商基
7小時前
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产经 专栏
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近年，女性健康领域的医疗创新越受关注，展现出广阔的创新与市场发展前景。我今天介绍的医疗科技初创企业HerAnova Lifesciences（以下简称HerAnova），正是回应此趋势的代表之一，凭借自身科研实力深耕女性健康领域，并以香港作为拓展亚洲及国际市场的重要平台。

　　2022年成立于美国波士顿、并以香港作为亚洲总部的医疗科技初创企业HerAnova专注开发针对女性健康的全球创新诊断及治疗方案，其研发的无创子宫内膜异位症诊断产品HerResolve®，正好回应临床上的痛点。过往诊断该疾病需经过多年观察，甚至进行侵入性手术，既增加患者风险，亦容易延误治疗。该产品透过生物标志物分析，结合人工智能及生物信息学技术，将复杂数据转化为清晰的诊断结果，提升检测效率，亦有助医生及早介入治疗。

　　事实上，HerAnova已经研发了多个围绕女性生殖及妇产科方面的检测和器械产品，并正在进行国际商业化；其中在香港和中国内地先导推广的全球唯一无荷尔蒙注射，完全体外卵子培养成熟的辅助生殖技术，大大减轻患者身心负担和激素刺激风险。

　　值得留意的是，香港在HerAnova的发展蓝图中担当关键角色。公司于香港设立区域总部后，加快与本地多家顶尖医疗机构合作，包括与公立医院推展临床研究与先导计划，同时亦在内地及美国同步开展研究，充分利用香港高度国际化，并与内地紧密联通的优势。

　　除了完善的医疗创科生态，香港亦是区内重要的融资与产业对接平台。去年，HerAnova参加由香港特区政府及香港贸发局合办的亚洲医疗健康高峰论坛，成功对接创投公司，获得新一轮融资。

　　HerAnova的发展经验，正好说明香港如何结合科研实力、医疗数据体系及国际网络，协助具有潜力的创科企业「走出去」，同时亦为本地创新注入新动能。

　　HerAnova将继续善用香港的平台拓展亚洲市场。第六届亚洲医疗健康高峰论坛将于下周一至二（5月11至12日）在湾仔会展举行，打造一站式交流及对接平台。同期举办的香港国际医疗及保健展将于下周一至三（5月11至13日）举行，集中展示来自不同国家及地区的创新医疗科技、产品及解决方案。

　　HerAnova届时将于论坛的展览专区亮相，展示其针对女性健康的创新医疗科技，并与来自不同市场的业界及投资者交流，探索更多合作与发展机遇。

尹商基

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