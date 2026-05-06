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邓声兴 - 宁德时代上望745元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
11小時前
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产经 专栏
內容

　　2026财年第一季度，宁德时代（3750）实现营业收入1291.31亿元（人民币，下同），按年大增52.45%；利润总额达220.89亿元，按年飙升87.36%；归母净利润204.74亿元，按年增长46.64%。主业盈利质量显著提升，毛利率与净利率双双回升，扣非净利润增速高于归母净利润，非经常性损益影响降至历史低位，受益于麒麟电池、钠电池等高能量密度产品占比上升及CTP/CTB技术普及，储能系统毛利率更超越动力电池，成为高毛利结构关键支撑。公司动力电池与储能业务双轨并进，全球市场布局深化，于欧洲、北美及亚太建立本土化产销体系。近期完成6238.5万股H股配售，募资约391亿港元，并发行50亿元绿色科创债券，票息低至1.57%，用于海外产能及前沿研发；同时联合陈景河成立300亿元时代资源集团，整合全球锂镍资源，并与海博思创签订3年60GWh钠离子电池战略定单，标志钠电产业化加速落地。行业层面方面，首季全球锂电池产量687.5GWh，按年增47%，其中储能电池增119%；国内新型储能容量电价补偿政策鼓励，海外AI数据中心及地缘冲突推升储能需求。固态电池中试线年内密集落地，宁德时代已明确2026年第四季钠电池大规模量产。在行业渗透率持续提升及「反内卷」背景下，产业链供需格局趋于改善，量利齐升可期，龙头地位稳固。目标价745港元，止蚀价609港元。

　　笔者为证监会持牌人士，未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

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