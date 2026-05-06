大行晨报 - 澳央行再加息 澳元震荡取决通胀走势｜大行晨报

澳洲央行于5月5日货币政策会议上决议加息0.25厘，将基准现金利率从4.1厘上调至4.35厘，连续第三次启动加息循环，成为2026年全球主要央行中首个重启紧缩政策的经济体。



澳央行在政策声明中明确指出，澳洲通胀率仍显著高于2至3%的目标区间，当前通胀预估达4.7%，且服务业价格与住房成本再度走强，通胀压力回升倒逼政策转向。央行警告，通胀率高于目标水平的时间可能比原先预期更长，短期通胀预期指标已经上升。此次加息终结了为期仅6个月的宽松周期，标志着澳洲货币政策正式重返紧缩轨道。根据澳央行期货市场数据，会议前市场对今日加息的预期概率高达74%。



加息消息公布后，澳元兑美元走势呈现复杂特征。尽管理论上加息应支撑货币升值，澳元兑美元此前连续三日上涨至0.7190附近，但消息公布后澳元反而承压走贬，反映市场预期央行政策在今年6月可能会暂停进一步加息。



澳洲经济展现相当韧性，劳动力市场维持紧绷，失业率维持在4.3%的低位，支持消费者支出但同时推升工资通膨压力。然而，澳洲经济对利率变动高度敏感，因浮动利率按揭普及率高，加息将直接冲击房地产市场与家庭消费。



未来投资者应密切关注即将到来的消费者物价指数报告及澳央行议息会议纪录。若通胀继续居高不下，澳央行可能维持鹰派立场；反之，若通胀显著回落，政策紧缩周期或将见顶。澳元走势将主要取决于通胀数据走势、央行政策表态，以及全球风险情绪变化。



光大证券国际产品开发及零售研究部

