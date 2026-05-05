朱红 - 小米反弹 留意「28114」 | 窝轮热炒特区

小米集团（1810）公布，4月交付量超过3万辆，按月增长50%，增速创年度新高。2026年首4个月，小米汽车累计交付量达10.9万辆，按年增长11%，新一代SU7锁单已超过7万辆。小米股价曾反逾1成，高见32元并重上10天线。



如看好小米，可留意小米购「28114」，行使价39.08元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡小米，则可留意小米沽「22825」，行使价22.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。



晶片股持续向上，其中华虹半导体（1347）继续上升，股价正挑战之前的高位124元。



如看好华虹，可留意华虹购「26139」，行使价153元，实际杠杆4倍，今年8月到期。如看淡华虹，则可留意华虹沽「25020」，行使价88元，实际杠杆5倍，今年7月到期。



比亚迪股份（1211）公布，4月新能源汽车销量321123辆，按年下降15.5%，按月上升7%。其中，出口新能源汽车共计135098辆，按月增加12.5%。月内，新能源汽车产量322298辆，按年下降16.3%。



比亚迪购「21676」博回升



比亚迪股价回落至50天线103元附近，如看好比亚迪，可留意比亚迪购「21676」，行使价128.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡比亚迪，则可留意比亚迪沽「17485」，行使价100.88元，实际杠杆8倍，今年6月到期。



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朱红