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刘伟利 - 债券还能当缓冲吗？ | 巨B讲投资

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刘伟利
12小時前
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　　近年来，部分已发展国家最棘手的问题，正在从「高负债」逐步走向「财政脆弱」。依据国际货币基金组织（IMF）的最新评估，2025年全球公共债务已逼近GDP的94%，预计到2029年将触及100%，而这样的债务水位是二战后少见的高度。美国、日本等主要经济体因债务比率持续上升，利息负担也同步加重，财政缓冲越来越薄。在地缘政治紧张与社会支出压力叠加之下，这些国家一旦遭遇外部震荡，应对能力就更容易「瞬间缩水」，财政脆弱性也会更快反映在市场定价上。

　　同时，供应链与商品市场的压力仍未退场。近期石油供应冲击、以及肥料等关键供应环节的中断，都让通膨风险重新浮现。若霍尔木兹海峡相关风险延续、或地缘冲突扩大，能源与农业投入成本上升，将更容易传导到全球食品价格与整体通膨预期。投资团队因此调整风险概率评估并不意外。不过，值得注意的是：除非出现极端通胀冲击，债券市场的防御能力相较2022年其实已有改善。当时利率偏低、债券容易被利率上行直接重击；如今收益率水位提高，使「票面息率（票息）」在某种程度上成为下行缓冲。即便价格有波动，较高息率也能提供较强的回收力量，降低组合的波动敏感度。

　　但问题在于：改善不等于保证。投资者仍需高度警觉——尤其是对「过度依赖」的避险方式。传统被动修饰策略（用债券配置平衡风险、换取相对稳定的收益）在当前环境可能逐渐不再足够。原因是高债务国家意味财政政策更难提供支撑；而通膨应对的弹性也可能随政策空间收窄而变小。若通膨预期反复升温，收益率曲线的调整幅度可能更剧烈，被动持有就未必能有效对冲损失。

　　更值得盯紧的，是私人信贷市场可能形成的泡沫风险。过去数年，私人信贷快速扩张至超过3万亿美元，成为不少企业融资来源。然而自2026年以来，赎回压力上升、部分基金出现冻结提款，甚至违约迹象也有增温。此类市场透明度较低、流动性不足，且许多新参与者未必完整经历一整轮信用循环；一旦经济走弱或利率环境转向，连锁反应就可能迅速扩散到更广的金融体系，并间接冲击公开市场。

　　因此，市场最怕的不是「错误」而是「忽略」。当被动配置变得太习惯，人们就可能看不见隐藏风险；当压力测试不足，也容易在拐点来临时措手不及。专业作法应包含主动检视资产负债表、强化情境与压力测试、并适度分散到具实质缓冲能力的资产。只要认清高债务与供应链脆弱的本质，策略调整就能提前完成，而不是等到市场用代价提醒。

　　总之，这一轮警讯并不缺乏，真正的差别在于是否愿意听见并行动。被动修饰的时代或许已过，能否守住资本，取决于你是否具备主动风险管理的能力。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利
 

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