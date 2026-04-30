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朱红 - 恒指急弹 吼「57192」牛 | 窝轮热炒特区

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朱红
4小時前
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产经 专栏
內容

　　市场观望联储局议息结果，外围股市个别发展。恒指于20天线见支持，急弹逾400点，在26000关附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛「57192」，收回价25495点，实际杠杆43倍，2028年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊「68338」，收回价26608点，实际杠杆34倍，2028年4月到期。

　　据报小米集团（1810）早前宣布全球开源旗舰大模型MiMo-V2.5-Pro及全模态模型MiMo-V2.5，并同步推出百万亿Token创造者激励计划及Agent生态共建计划。小米股价表现反复，一度跌至29.7元，再创近年新低。如看好小米，可留意小米购「26556」，行使价41元，实际杠杆7倍，今年10月到期。如看淡小米，则可留意小米沽「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

　　中国平安（2318）首季营运利润按年增长7.6%，至407.8亿元人民币；纯利按年跌7.4%，至250.22亿元人民币。平保股价绩后造好，升至50天线曾高见64元。如看好平保，可留意平保购「26863」，行使价86.05元，实际杠杆10倍，今年9月到期。如看淡平保，则可留意平保沽「19397」，行使价53.83元，实际杠杆6倍，今年12月到期。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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2026-04-29 02:00 HKT
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