朱红 - 恒指急弹 吼「57192」牛 | 窝轮热炒特区

市场观望联储局议息结果，外围股市个别发展。恒指于20天线见支持，急弹逾400点，在26000关附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛「57192」，收回价25495点，实际杠杆43倍，2028年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊「68338」，收回价26608点，实际杠杆34倍，2028年4月到期。



据报小米集团（1810）早前宣布全球开源旗舰大模型MiMo-V2.5-Pro及全模态模型MiMo-V2.5，并同步推出百万亿Token创造者激励计划及Agent生态共建计划。小米股价表现反复，一度跌至29.7元，再创近年新低。如看好小米，可留意小米购「26556」，行使价41元，实际杠杆7倍，今年10月到期。如看淡小米，则可留意小米沽「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



中国平安（2318）首季营运利润按年增长7.6%，至407.8亿元人民币；纯利按年跌7.4%，至250.22亿元人民币。平保股价绩后造好，升至50天线曾高见64元。如看好平保，可留意平保购「26863」，行使价86.05元，实际杠杆10倍，今年9月到期。如看淡平保，则可留意平保沽「19397」，行使价53.83元，实际杠杆6倍，今年12月到期。



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朱红