闻风至 - 上电短线值博率高 | 鲜股落镬

美股3大指数隔晚全线回吐，惟港股昨日反而止跌回升。恒指高开163点，报25842点，其后升幅扩大，尾市高见26132点，升452点；收报26111点，升432点，成交金额2582亿元。



AI算力浪潮推动全球用电需求急速膨胀，而大唐发电（991）公布亮眼首季业绩后，再宣布投资规模达1464万千瓦的「蒙电入苏」项目，象征内地电力建设正式踏入新一轮投资周期。当发电端开始扩张，设备端自然迎来新憧憬，上海电气（2727）亦可望重燃新升浪。



大唐发电公布亮眼首季业绩后，再宣布投资「蒙电入苏」项目，笔者关注的，并非这单一项目本身，而是它所代表的讯号。笔者认为，内地电力建设正重新踏入新一轮大投资周期。以「蒙电入苏」项目为例，其涵盖风电、太阳能、煤电与储能，并配套额定输送容量800万千瓦直流输电通道，规划路径长达1886公里，预计投资总额约581亿元人民币。



AI刺激用电需求急增



当发电端开始扩产、跨区输电通道同步启动，意味着设备端将迎来更大规模的定单释放。「蒙电入苏」项目不是大唐发电的故事，而是整个电力设备板块的前奏，电力设备股龙头上海电气自然是最直接的受惠者之一。



回到公司层面，上海电气的优势在于「全产业链能力」。从发电设备、输配电系统，到智能工业与绿色能源解决方案，公司具备完整的工程交付能力，能在大型项目中提供一站式方案。这次中标芬兰数据中心，正是其系统整合能力的最佳示范。更重要的是，海外市场的突破意味着公司在高端设备领域的竞争力已获国际认可，未来有望复制至更多欧洲与中东市场。



近日上海电气输配电工程成套成功中标芬兰拉赫蒂超大规模数据中心的高低压柜设备供货项目，这是全球营运商DayOne在欧洲核心布局，首期伺服器集群容量达50兆瓦，园区潜在总容量更达128兆瓦。走势上，上海电气自3月高位5.09元，至今累跌逾2成，开始在3.75元见支持力，短线博反弹值博率高。



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