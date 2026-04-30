Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘齐抢攻 显「黄金周」威力 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　整体楼市气氛好转，发展商乘近日旺势纷纷推盘应市，并且连番取得理想销情，新盘热销同时激起二手楼成交量，造价亦明显上升，发展商眼见市况持续升温，随即加快推盘步伐，部分更率先上载楼书及开价等，以便抢占黄金周档期。此外，市场亦有中介看准这个黄金档期，纷纷组内地睇楼团来港睇楼，预期即将到来的五一黄金周，将可为活跃的楼市增添色彩。

　　新盘推售连番取得热销实况，发展商眼见市况持续升温，纷纷趁势加快推盘步伐，市场上最少有3至4个新盘趁势出击，并以快打慢策略先后开价，分别位于荃湾及鸭脷洲新盘率先开价，红磡盘亦部署于周内开价，加上货尾盘连番加入战团，并看准五一黄金周档期推盘。

　　市场亦有中介代理将会安排多组内地客睇楼团到港，行程包括近日正式开价的新盘外，主力仍会是启德多个货尾盘，始终启德已成为国际地标，部分国际大型盛事都会在启德体育园举行，相信该区楼价将看高一线。

　　事实上，整体楼市稳中向好，发展商随即乘势加快推盘步伐，并采取快打慢策略抢先开价，由于本周已有3至4个新盘开价抢攻，加上部分货尾盘透过招标或开价推出市场测试水温，并对准五一黄金周长假期档期，预期市场除了本地客源外，内地客同样成为焦点，料可为楼市再度增添动力。

张日强

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
13小時前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
17小時前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
16小時前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
12小時前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
16小時前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
14小時前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
12小時前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
8小時前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
11小時前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
15小時前
更多文章
张日强 - 中东战事无影响 港楼价硬升 | 楼声随笔
中东战事未有停火迹象，本港楼市暂未受影响，新盘及二手楼市场仍然表现理想，日前推售的新盘频频报捷并开出红盘，发展商随即加快推盘步伐，由于开价吸引，引领到各路客源涌出来，部分向隅客更回流二手楼市场觅盘，以致激活各大屋苑的成交量。差饷物业估价署最新公布数据显示，上月楼价指数按月升1.39%，属连升10个月的讯号，同时为2023年11月后的逾2年高位。 　　本港住宅楼价持续向上，差饷物业估价署数据显示，
2026-04-29 02:00 HKT
楼声随笔