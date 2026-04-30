张日强 - 新盘齐抢攻 显「黄金周」威力 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，发展商乘近日旺势纷纷推盘应市，并且连番取得理想销情，新盘热销同时激起二手楼成交量，造价亦明显上升，发展商眼见市况持续升温，随即加快推盘步伐，部分更率先上载楼书及开价等，以便抢占黄金周档期。此外，市场亦有中介看准这个黄金档期，纷纷组内地睇楼团来港睇楼，预期即将到来的五一黄金周，将可为活跃的楼市增添色彩。



新盘推售连番取得热销实况，发展商眼见市况持续升温，纷纷趁势加快推盘步伐，市场上最少有3至4个新盘趁势出击，并以快打慢策略先后开价，分别位于荃湾及鸭脷洲新盘率先开价，红磡盘亦部署于周内开价，加上货尾盘连番加入战团，并看准五一黄金周档期推盘。



市场亦有中介代理将会安排多组内地客睇楼团到港，行程包括近日正式开价的新盘外，主力仍会是启德多个货尾盘，始终启德已成为国际地标，部分国际大型盛事都会在启德体育园举行，相信该区楼价将看高一线。



事实上，整体楼市稳中向好，发展商随即乘势加快推盘步伐，并采取快打慢策略抢先开价，由于本周已有3至4个新盘开价抢攻，加上部分货尾盘透过招标或开价推出市场测试水温，并对准五一黄金周长假期档期，预期市场除了本地客源外，内地客同样成为焦点，料可为楼市再度增添动力。



张日强