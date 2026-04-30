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大行晨报 - 纽元酝酿调整压力｜大行晨报

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　　联储局周三晚公布议息决议，市场高度关注本次会议可能释放的前瞻性讯号。随着现任主席鲍威尔任期接近尾声，其继任者沃什逐步接近确认阶段，政策延续性与未来利率路径的不确定性有所上升。投资者或可从会议声明及新闻发布会内容来判断联储局对通胀、就业以及能源价格上升的综合评估。中东局势的不确定性仍在持续发酵，尤其是霍尔木兹海峡运输受阻问题加剧了全球能源供应担忧，这进一步推升能源价格，市场对通胀重新升温的预期有所增强，这在一定程度上削弱了联储局短期内降息的空间。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，汇价波动正为收窄，而上行空间亦明显受制，在近两月吉多时间于0.5950附近难越雷池，目前或要留意在多日未能上攻之下，有可能正酝酿回吐压力，只是回跌的空间料仅为有限度的技术修正。以自4月6日低位0.5680至今的累计涨幅计算，23.6%及38.2%的调整幅度在0.5870及0.5835，扩展至50%及61.8%的幅度则为0.5805及0.5775。较重要支撑可参考0.57水平。阻力位回看0.5930及0.60，之后则会留意0.6080，下一级参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水平。

　　澳洲统计局周三公布数据显示，受中东战争推高能源成本影响，第一季CPI按季上涨1.4%，为2023年末以来最大涨幅，按年涨幅从3.6%加快至4.1%，3月单月按年升至4.6%。衡量核心通胀的关键指标-截尾均值当季上涨0.8%，按年增速从3.4%升至3.5%，进一步高于澳洲央行2%至3%的目标区间。整体数据增加了澳洲央行下周二加息的机率。

　　澳元兑美元过去两周大致在0.72水准遇阻，并维持着横盘至今，在本周初持稳后，却再次于0.72遇阻，至于下方则会以0.71水准为依据，需小心若然此区明显失守，或见澳元兑美元将会开展一轮调整。下一级支持预估在0.7050及0.70关口，同时亦是25天平均线所在；较大支持料为100天平均线0.6930及0.6800水平。较大阻力位预估在0.7280及0.7380，下个关键料为0.7460。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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2026-04-29 02:00 HKT
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