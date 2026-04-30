大行晨报 - 欧罗短期走势料受制于1.18水平｜大行晨报

今个星期环球市场将迎来超级议息周，日本央行维持利率不变，执笔之时加拿大央行、美国联储局、英伦银行及欧洲央行尚未公布议息结果。在联储局举行议息会议之前，最新公布的数据显示，美国零售销售创一年来最大增幅，美国3月零售销售按月增加1.7%，市场预期为上升1.4%。尽管油价大涨，但居民消费支出仍具韧性。此外，随着房源供应增加，3月二手房签约量连续第二个月上升，因此联储局今次会议大机会利率继续按兵不动。



另外，欧洲央行此前已连续6次利率会议按兵不动。虽然当时市场揣测，若美伊战争导致通胀飙升，并且远超欧洲央行目标的话，欧洲央行不排除在4月的会议上提高利率。最新公布的数据显示，欧罗区3月通胀终值按年升2.6%，略高于市场预期，期内核心通胀按年涨幅为2.2%，符合市场预期，与初值一致。尽管通胀轻微上升，但仍在央行2至3%的目标范围内。不过，需要留意的是，交易员已大幅提升对欧央行6月议息会议加息的预期。执笔之时，彭博利率期货显示，市场预计欧央行6月加息0.25厘的几率已超出七成。



笔者曾于3月4日提醒投资者，欧罗第一季度结束前料于1.155至1.175区间上落，而3月以来，欧罗走势符合预期，于1.141至1.17区间上落。进入4月以来，受美伊局势一度缓和所影响，美元稍回落回落，占美汇指数成分最多的欧罗亦迎来一轮反弹，并于4月17日一度逼近1.185水平，执笔之时回落至1.17水平整固。展望第二季，预计欧罗将于1.14至1.19区间上落整固。



光大证券国际产品开发及零售研究部