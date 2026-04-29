Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 中船防务盈喜支持续看升 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

科技股及汽车股受压下，恒生指数连跌两日，收报25679点，跌245点。成交金额进一步增加至2623.3亿元。

　　市场资金近期重新关注中船防务（317），主因并非地缘政治军工题材升温，而是公司基本面本身已足够强劲。造船需求在全球补库存周期下持续走强，民船与特种船型定单同步上升，带动产能利用率提升。

　　公司早前公布的盈喜更是关键，第一季归母净利润预增95%至133%，反映造船业大牛市尚未完结。

　　公司早前公布的盈喜印证基本面强势未改，中船防务预计首季归母净利润介乎3.6亿至4.3亿元人民币，按年大增95.2%至133.1%，增速之凌厉在现今经济下行环境中相当罕见。

基本面强势未改

　　公告将增长归因于定单承接持续强劲，主建船型的建造周期进一步压降，交付效率提升带动收入稳步上行。同时，产品毛利改善、联营公司盈利贡献明显增加，投资收益同步拉升。换言之，这不是一次性的会计效果，而是造船景气、成本结构与产能效率三项因素同时发力的结果。

　　据克拉克森发布的《全球船队监测报告》统计数字，截至2025年12月初，全球船厂手持定单量为7560艘船，总计3.16亿总吨，以总吨计，是过去15年以来最高水平。

　　值得一提是，中船防务虽然本轮升势主要由造船景气与盈利爆发所推动，但其军工属性亦不容忽视。旗下黄埔文冲是国家级军工造船基地，在特种船、公务船、海警装备等领域具备不可替代性，这类定单具备政策确定性与刚性需求，能在行业波动时提供额外的估值保护。

　　军工概念虽说不是主菜，却能在目前地缘政治局势极敏感的环境下，随时带来意料之外的爆炸力。中船防务短线正各上挑战17至18元横行区阻力，一旦突破或会上演强劲升浪，只能建议切勿估顶。

闻风至

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
14小時前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
14小時前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
9小時前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
14小時前
阿联酋宣布退出OPEC。 美联社
OPEC｜阿联酋宣布5月1日起退出石油输出国组织 计划逐步增产
即时国际
9小時前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
14小時前
天文台凌晨3时45分取消黄色暴雨警告信号
社会
5小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:01
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
14小時前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
14小時前
更多文章
闻风至 - 比亚迪似转势有力试高位 | 鲜股落镬
美伊谈判短期难有结果，加上中东当地部分炼油设施已受破坏，油价在今年余下时间「居高难下」的势态将难以改变，电动车概念龙头比亚迪（1211）昨日无视市场负面消息，股价出现转势讯号，短线重上高位意欲强烈。 　　内地车市开年以来掀起的「超长周期低息车贷」促销潮近期出现转折。据悉，多间银行及融资租赁公司已开始收紧相关业务，部分原本广受欢迎的「7年期低息买车贷款计划」已被叫停。同时，海外市场竞争正急剧升
2026-04-28 02:00 HKT
鲜股落镬