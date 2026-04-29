闻风至 - 中船防务盈喜支持续看升 | 鲜股落镬

科技股及汽车股受压下，恒生指数连跌两日，收报25679点，跌245点。成交金额进一步增加至2623.3亿元。



市场资金近期重新关注中船防务（317），主因并非地缘政治军工题材升温，而是公司基本面本身已足够强劲。造船需求在全球补库存周期下持续走强，民船与特种船型定单同步上升，带动产能利用率提升。



公司早前公布的盈喜更是关键，第一季归母净利润预增95%至133%，反映造船业大牛市尚未完结。



公司早前公布的盈喜印证基本面强势未改，中船防务预计首季归母净利润介乎3.6亿至4.3亿元人民币，按年大增95.2%至133.1%，增速之凌厉在现今经济下行环境中相当罕见。



基本面强势未改



公告将增长归因于定单承接持续强劲，主建船型的建造周期进一步压降，交付效率提升带动收入稳步上行。同时，产品毛利改善、联营公司盈利贡献明显增加，投资收益同步拉升。换言之，这不是一次性的会计效果，而是造船景气、成本结构与产能效率三项因素同时发力的结果。



据克拉克森发布的《全球船队监测报告》统计数字，截至2025年12月初，全球船厂手持定单量为7560艘船，总计3.16亿总吨，以总吨计，是过去15年以来最高水平。



值得一提是，中船防务虽然本轮升势主要由造船景气与盈利爆发所推动，但其军工属性亦不容忽视。旗下黄埔文冲是国家级军工造船基地，在特种船、公务船、海警装备等领域具备不可替代性，这类定单具备政策确定性与刚性需求，能在行业波动时提供额外的估值保护。



军工概念虽说不是主菜，却能在目前地缘政治局势极敏感的环境下，随时带来意料之外的爆炸力。中船防务短线正各上挑战17至18元横行区阻力，一旦突破或会上演强劲升浪，只能建议切勿估顶。



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