闻风至 - 铝供应紧张 中铝值博 | 鲜股落镬

港股上周五低开高收，全日收报25978点，升62点。全日成交金额2367.2亿元。



在美伊冲突期间，阿布扎比Al Taweelah冶炼厂与巴林Alba冶炼厂遭遇袭击，引发全球铝供应危机，LME铝价高踞3600美元水平，供应紧张引发的忧虑下，中国铝业（2600）下方在10元水平应为强劲支持位，随时因铝价可能突破4000美元水平的因素带动行业集体抽升，中短线值博率高企。



阿联酋Al Taweelah与巴林Alba两座全球最大级别铝冶炼厂遭受破坏，造成设备严重损毁并逼使停产。值得留意是，中东地区约占全球铝供应量约9%，摩通此前已指出，全球铝可见库存仅剩余190万吨，仅为9天需求量，较2021年初的20天库存锐减。



中东铝厂受袭后，全球铝供应链面临三重压力。首先是冶炼厂核心设备受损，复产需6至12个月，中期内难以恢复产能。其次是霍尔木兹海峡受封锁威胁，原料进口与铝锭出口均受阻，使部分中东产能实际处于「被困」状态。第三是全球铝库存本已处于历史低位，且部分库存为受制裁的俄铝，难以流通，令可用库存更紧张。若供应持续受限，摩通警告，LME铝价或在未来几月突破每吨4000美元，预期全年均价达每吨3500美元，即今年计仍与现时的高水平相近。



铝产品需求受「多引擎」推动



LME铝价今年以来累升近两成，中国铝业刚公布的首季业绩已交出好成绩，在首季收入仅增长4.9%的情况下，纯利却劲升56.4%，可见铝价抽升后，集团的盈利能大增。



展望今年全年，内地重大基建项目预计将有逾4000亿元人民币获批，基建铝材需求能见度极高，从电网、轨交到市政工程，均属铝材密集型领域。另一方面，电动车行业虽然仍受价格战压力影响股价，但销量从来不是市场担心的问题，高油价环境更会加速电动化渗透。据指，纯电动乘用车的平均单车用铝量约300公斤，较传统燃油车多50%至100%。上述几大因素，令铝产品需求将形成「多引擎」推动，对中国铝业等上游铝企构成明确利好。



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