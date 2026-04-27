彭丽婷 - 补能革新 启动香港零碳交通引擎 | 零碳筑迹

随着全球应对气候变化步伐加快，交通运输业的能源转型已从可选项变为必选项。步入2026年，新能源汽车产业逐渐告别单靠补贴驱动的初级阶段，并迈向以技术创新和市场需求主导的成熟发展期。对于致力于实现碳中和目标的香港而言，构建高效智能的补能网络，无疑是连接绿色出行与可持续未来的关键枢纽。



在国家战略层面，充换电双轨并行已成为共识。根据国家发展改革委与能源局最新指引，内地正加速构建「光储充放」一体化的新型补能体系，同时大力推动重卡换电走廊建设，为粤港澳大湾区能源「互联互通」奠定坚实基础。



香港特区政府亦与时俱进，修订《香港电动汽车普及路线图》，明确订下于2030年前将快速充电桩数量增至不少于4000个，亦计划于2027年前完成超充桩示范站建设的新目标。这标志着香港的补能蓝图正朝广覆盖、高效率方向全面升级，旨在纾缓用户「里程焦虑」，并为跨境物流提供能源保障。



乘用车领域方面，技术路线呈现出多元共生的格局。一方面，以华为、比亚迪为代表的闪充技术，通过液冷散热与高压平台，将充电时间压缩至10到15分钟，大幅提升公共充电便利性。另一方面，「换电模式」则凭借其车电分离的商业优势，在高端市场及特定运营场景占有一席之地。顶尖企业如宁德时代，通过标准化电池包设计，实现了两分钟内的快速换电，既降低用户购车成本，又透过电池资产管理延长寿命，为高密度城市环境提供节省空间的补能方案。



相比乘用车，商用车与工程机械的电动化更着重运营效率与全生命周期成本。针对重型货车与工程车辆，底盘换电及背负式换电技术日趋成熟。底盘换电技术通过自动化设备，可于3至5分钟内完成重型卡车电池更换，运作效率媲美传统加油方式，特别适合港口货柜车、跨境物流车等高频运营场景。



此外，鉴于工程机械的特殊需求，新一代换电站已集成储能功能，具备利用峰谷电价削峰填谷，甚至作为微电网节点向主电网反向送电的能力，不仅大幅降低营运成本，更为香港建筑业绿色转型提供强而有力的技术支撑。



无论是超级快充还是高效换电，均是香港迈向零碳交通不可或缺的「双翼」。未来，随着技术标准逐步统一与基础设施日臻完善，一个更高效、更清洁的智慧能源网络，定将在香江两岸加速铺展。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷