Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基 - 骆驼牌85载藉礼品展拓授权及跨界商机 | 商贸先锋

商贸先锋
商贸先锋
尹商基
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

为配合国家「十五五」规划，香港会继续积极发展区域知识产权贸易中心的角色。特区政府的《财政预算案》亦宣布将完善税务及制度配套，包括推动知识产权交易及融资，助力经济发展。笔者与「唯一冷热水壶厂有限公司」董事梁澄宙交流时，他指：「香港品牌与设计在国际享负盛名，加上本港法律制度完善，为知识产权提供强大保障，相信IP经济有望带领香港再创高峰。」

　　知识产权是推动创新和创意的重要动力，近年不少港商推出新IP，希望将品牌带到国际舞台，其中扎根香港85年的「唯一冷热水壶厂有限公司」，近年积极透过IP联乘产品注入新元素，借此提升销量。梁澄宙指，去年适逢旗下经典品牌「骆驼牌」及李小龙诞辰85周年，公司推出Bruce Lee Club x Camel联乘系列，向「敢闯、敢变」的香港精神致敬。梁澄宙谦称公司是IP界的「初哥」，今年推出的「mini 20」系列请来本地插画师Pen So及Jerry Cho设计14款保温壶，并推出专属盲盒，当中有两个隐藏款，并在香港贸发局即将举办的香港礼品及赠品展亮相。他打趣道：「这个盲盒不是玩具，而是真正可以用的保温壶。」笔者笑言，这个保温壶的大小正好切合现今流行的「小废包」，十分实用。

　　1940年在港创立的「唯一冷热水壶厂」及旗下的「骆驼牌」，近年积极推动品牌年轻化，透过参展不仅提升知名度，更有助扩阔客源。梁澄宙指，公司已连续两年参加香港贸发局的香港礼品及赠品展，去年成功接触到来自东南亚、日本和台湾等地新客源，「去年全年促成的销售额达到六位数字，成绩令人鼓舞，今年再度参展，希望再下一城。」他补充，香港礼品及赠品展与香港国际授权展同期举行，正好汇聚环球IP创作及礼品展商，发挥协同效应，推动跨行业和跨界别发展。

　　香港贸发局将于4月27至30日举行七项涵盖时尚产品及授权领域的盛事，包括在湾仔香港会议展览中心举行的香港礼品及赠品展、香港时尚家品及家纺展（Home InStyle）及香港时装节（Fashion InStyle）；以及在亚洲国际博览馆举行的香港国际印刷及包装展和香港奢侈品包装展；4月27至29日的香港国际授权展及亚洲授权业会议则将在会展举行。

尹商基

最Hit
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
13小時前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
12小時前
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
影视圈
13小時前
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
17小時前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
16小時前
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
影视圈
19小時前
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
00:38
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
奇闻趣事
2026-04-22 07:00 HKT
正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻
正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻
影视圈
11小時前
蒸庐手工点心套餐5折！人均$60叹炖汤配虾饺皇/烧卖皇​​​​​​​/爆浆流心蛋牛肉饭
蒸庐手工点心套餐5折！人均$60叹炖汤配虾饺皇/烧卖皇​​​​​​​/爆浆流心蛋牛肉饭
饮食
15小時前
施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶
施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶
影视圈
16小時前
更多文章
香港灯饰及照明产品制造商Creative China Creations（CCC）今年4月再次参加春灯展全力拓展国际市场。
尹商基 - 港商参与春灯展瞄准欧亚布局全球 | 商贸先锋
香港作为国际商贸枢纽，一直孕育不少具全球视野的创新企业。我今天介绍的香港灯饰及照明产品制造商Creative China Creations（CCC）以香港为总部，并先后于内地宁波及东盟的柬埔寨、泰国和越南自设工厂。公司去年首度参与香港贸发局一年两季的灯饰展，接触来自欧洲、中东及亚洲的大型采购商，参展成效显著，今年再度参加春灯展，全力拓展国际市场。 自主品牌创新驱动 &nbsp; 定价亲民增
2026-04-16 02:00 HKT
商贸先锋