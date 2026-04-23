尹商基 - 骆驼牌85载藉礼品展拓授权及跨界商机 | 商贸先锋

为配合国家「十五五」规划，香港会继续积极发展区域知识产权贸易中心的角色。特区政府的《财政预算案》亦宣布将完善税务及制度配套，包括推动知识产权交易及融资，助力经济发展。笔者与「唯一冷热水壶厂有限公司」董事梁澄宙交流时，他指：「香港品牌与设计在国际享负盛名，加上本港法律制度完善，为知识产权提供强大保障，相信IP经济有望带领香港再创高峰。」



知识产权是推动创新和创意的重要动力，近年不少港商推出新IP，希望将品牌带到国际舞台，其中扎根香港85年的「唯一冷热水壶厂有限公司」，近年积极透过IP联乘产品注入新元素，借此提升销量。梁澄宙指，去年适逢旗下经典品牌「骆驼牌」及李小龙诞辰85周年，公司推出Bruce Lee Club x Camel联乘系列，向「敢闯、敢变」的香港精神致敬。梁澄宙谦称公司是IP界的「初哥」，今年推出的「mini 20」系列请来本地插画师Pen So及Jerry Cho设计14款保温壶，并推出专属盲盒，当中有两个隐藏款，并在香港贸发局即将举办的香港礼品及赠品展亮相。他打趣道：「这个盲盒不是玩具，而是真正可以用的保温壶。」笔者笑言，这个保温壶的大小正好切合现今流行的「小废包」，十分实用。



1940年在港创立的「唯一冷热水壶厂」及旗下的「骆驼牌」，近年积极推动品牌年轻化，透过参展不仅提升知名度，更有助扩阔客源。梁澄宙指，公司已连续两年参加香港贸发局的香港礼品及赠品展，去年成功接触到来自东南亚、日本和台湾等地新客源，「去年全年促成的销售额达到六位数字，成绩令人鼓舞，今年再度参展，希望再下一城。」他补充，香港礼品及赠品展与香港国际授权展同期举行，正好汇聚环球IP创作及礼品展商，发挥协同效应，推动跨行业和跨界别发展。



香港贸发局将于4月27至30日举行七项涵盖时尚产品及授权领域的盛事，包括在湾仔香港会议展览中心举行的香港礼品及赠品展、香港时尚家品及家纺展（Home InStyle）及香港时装节（Fashion InStyle）；以及在亚洲国际博览馆举行的香港国际印刷及包装展和香港奢侈品包装展；4月27至29日的香港国际授权展及亚洲授权业会议则将在会展举行。



尹商基