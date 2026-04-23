郭家耀 - 赛晶科技目标1.8元｜开工前落盘/头条名家本周心水

赛晶科技（580）为技术领先的电力电子器件供应商和系统集成商，去年度收入22.55亿元人民币，增加40%；其中常规直流及柔性输电业务实现销售收入8.72亿元人民币，增长35%；新能源发电及储能销售收入5.77亿元人民币，大增111%；前沿产业销售收入1.14亿元人民币，增长72%。毛利5.68亿元人民币，上升9.1%。盈利1.38亿元人民币，增长34.5%。特高压直流输电的「国产替代」受惠者，特高压与柔性直流输电工程，赛晶是核心设备的主要供应商。IGBT功率半导体技术取得突破，从早期的瑞士ABB



半导体中国最大分销商，成功转型为具备自主研发能力的IGBT及碳化硅晶片及模组制造商。随着AI数据中心功耗激增，赛晶将技术延伸至数据中心供电。受惠行业的高确定性增长，加上公司技术持续突破，业务前景理想，后市展望乐观。目标价1.8元；入巿价1.58元；止蚀价1.42元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

