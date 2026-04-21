邓声兴 - 舜宇具多元化赛道助抗逆 | 开工前落盘/头条名家本周心水
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舜宇光学科技（2382）2025年业绩亮眼，营收432.3亿元人民币，按年增加12.9%，纯利飙升71.9%至46.4亿元，汽车业务收入增21.3%成核心引擎，手机高端化（玻塑混合镜头出货量激增95.8%）及AI智能眼镜（相关模组收入暴增800%）、机械人等第二曲线布局渐见雏形，管理层更明确拟分拆车载光学子公司舜宇智行独立上市，此举有助释放价值并提升估值。集团在全球车载镜头出货量稳居第一，ADAS渗透率持续攀升为其提供长期动能。此外，公司研发开支达32.6亿元，按年增长11.4%，在雷射雷达、AR光波导等前沿领域筑起技术壁垒，竞争对手短期难以超越。手机业务方面，苹果等海外大客户2026年收入预计翻倍，进一步巩固基本盘。综合而言，公司长期「光学+AI」逻辑清晰。投资者留意全球智能手机需求收缩、竞争加剧及分拆上市进度不确定性，惟龙头地位与多元化赛道足以抵御大部分逆风。目标价80元，止蚀价61元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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