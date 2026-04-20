邓力文 - 用股票表达加密货币的好仓 | Exchange²

如果你对比特币后市看好，其实有个方式是不必持有币都可以间接把握升幅，甚至可以放大回报，方式是持有美股NQ相关对加密市场有高的相关性股票。首先要看的是市场连动性，对比60日回报相关性、对BTC的beta、上行与下行捕捉率、波动比率，以及在BTC单日5%时的股价反应，这些指标才能告诉你：这个代理现在是否真的有效。过去约60天数据来看，Robinhood （HOOD）与BTC的日回报相关性约为0.5，显示其确实具备一定的「跟随性」，但更关键是，它并非单纯的价格映射工具，而是一个能将「市场热度」转化为「实际收入」的商业平台。



HOOD本质上不是在复制BTC，而是在享受一个「加密市场繁荣×散户参与爆发×平台变现能力」的杠杆组合。对于受制于合规、托管或无法直接持有BTC的基金经理而言，这种「用股票去表达crypto view」的方式，不但更容易落地，也提供了比单纯持币更具弹性的alpha来源。惟要注意两者回报R²实际只有0.30，只有约30%的HOOD日内波动可以用BTC解释。换句话说，70%的波动来自其他因素，HOOD当然不是合成BTC。



再说BTC最近情况，它的资金费率又爆了。但这次不是爆上，而是下，即是负数。BTC永续合约7日均线资金费率已跌到约-0.005%，是2023年以来最深负值。换句话说，市场现在不是普通看淡，而是空头拥挤到付钱做空。但问题来了，价格却没有跌。3到4月期间，费率长时间维持负值，可BTC从6万出头慢慢推到7.5万附近。这种市场期货在卖空为主，但价格去不下跌的结构，个人估计应该是对冲仓位做成。2020疫情暴跌、2021矿禁、2022 FTX崩盘、2023银行危机，每一次极端负费率出现时，市场都在恐慌。但往往也是阶段低点区。还是维持之前想法，比特币此价位吸纳的吸引力是大的。



邓力文