大行晨报 - 美元兑加元短线维持下跌倾向｜大行晨报

美元上周五曾一度回挫，投资者对美伊之间达成永久停火持乐观态度，此前伊朗决定在以色列与黎巴嫩停火期间全面开放霍尔木兹海峡供商船通行。上周初因美伊首次会谈未达成协议，美国总统特朗普宣布封锁霍尔木兹海峡伊朗港口，市场转为风险厌恶，但其后特朗普周一晚间表示，美国已与「伊朗方面合适的人士」接触，对方希望达成协议。周二，特朗普告诉福克斯新闻，美伊战争「非常接近结束」，并重申伊朗「非常渴望」达成协议。周四，特朗普宣布以色列和黎巴嫩达成10天停火协议。到周五，伊朗外交部长阿巴斯。阿拉格奇宣布，配合黎巴嫩停火，霍尔木兹海峡对所有商船通行完全开放，直至停火期结束，原油价格之后大幅回调，缓解了对全球通胀永久上升的担忧，投资者亦重新评估美联储政策前景。



市场谨慎应对谈判前景



根据CME FedWatch工具，市场目前认为今年无加息可能，且预计美联储到2026年底维持利率不变的概率约为52%。同时，风险资金回流市场，纽元兑美元亦随之回稳。中东局势短期内料仍将主导市场。据报美伊可能于本周初举行新一轮谈判，若停火延期或达成永久停火协议，风险资金或将持续；反之，若双方谈判无进展且特朗普拒绝延长停火，美元或许又再受避险需求所支撑。



纽元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数持上行，而汇价已初步摆脱近月来下跌趋势，不过，短线也要观望100天平均线0.5850水准能否得以企稳，即可望短期纽元兑美元仍有力续为上行。较大支撑预料在0.5780及0.57，其后则看0.5630及0.5580水准。较大阻力位料为0.60及0.6080，下一级参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。



美元兑加元自上月底以来多番探试1.3950/1.40关口，但在未有明确破位下，近日呈逐步回落，以至RSI及随机指数均见自超买区域回落，5天平均线下破10天平均线形成利淡交叉，预示汇价短线有继续下跌的倾向。较近支持先留意1.3650及1.3570，关键支撑指向1.35及1.3380。阻力位先会回看1.3790及1.39水准，关键仍会是1.3950/1.40，其后阻力估计为1.4140水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

