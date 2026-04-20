彭丽婷 - 高油价再带动新能源车热潮 | 零碳筑迹

近期，受地缘政治局势紧张等国际因素影响，国际原油价格大幅波动，香港本地汽油价格亦随之攀升，令不少私家车主及商用车队面对日益沉重的用车成本压力。高油价不仅对民生及交通行业构成影响，更进一步促使市场加速转向新能源车辆，为本港推动电动化政策及实现都市低碳出行提供强大动力。



作为高度依赖进口能源的城市，香港汽油价格与国际市场运作紧密挂钩，油价波动对市民日常出行情况及物流运输成本产生显著影响。随着燃油开支持续升温，越来越多市民在换车时优先考虑电动车型，其经济优势亦逐渐凸显。多间本地汽车经销商亦表示，近日电动车查询及定单数字明显上升，反映市场对新能源车辆的接受程度不断提高。



在政策层面，特区政府早于2021年已发布首份《香港电动车普及化路线图》，订下于2035年或之前停止新登记燃油私家车的目标。2026年2月，环境及生态局公布《路线图》的更新版，提出五大范畴共28项具体措施，涵盖充电基建扩展、税务宽减、车辆类型支援及公众教育等，进一步完善电动车生态。虽然私家车「一换一」电动车资助计划已结束，惟政府仍然保留对电动商用车及电动电单车的税务优惠，同时积极增加公私营停车场和商业设施的充电设施，逐步释除车主于充电便利方面的疑虑。



在高油价环境下，电动车的经济效益更为明显，既有助私家车市场普及，亦促使的士、小巴及物流车队加快步伐电动化发展，从而纾缓车主营运成本压力。随着电动车型号选择增多、续航里程提升及充电网络逐步完善，近期香港电动车渗透率持续上升，已成为区内推动交通零碳排放的重要城市之一。



业界认为，国际能源格局的转变将长远利好新能源车辆发展，高油价亦为本地交通电动化进程带来加速效果。未来，随着政策持续推进、基建日益完善，电动车市场将由政策主导逐步过渡至市场驱动，进一步协助香港实现2050年前碳中和的长远目标，朝向绿色及可持续交通迈进。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷



