Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 高油价再带动新能源车热潮 | 零碳筑迹

零碳筑迹
零碳筑迹
彭丽婷
8小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　近期，受地缘政治局势紧张等国际因素影响，国际原油价格大幅波动，香港本地汽油价格亦随之攀升，令不少私家车主及商用车队面对日益沉重的用车成本压力。高油价不仅对民生及交通行业构成影响，更进一步促使市场加速转向新能源车辆，为本港推动电动化政策及实现都市低碳出行提供强大动力。

　　作为高度依赖进口能源的城市，香港汽油价格与国际市场运作紧密挂钩，油价波动对市民日常出行情况及物流运输成本产生显著影响。随着燃油开支持续升温，越来越多市民在换车时优先考虑电动车型，其经济优势亦逐渐凸显。多间本地汽车经销商亦表示，近日电动车查询及定单数字明显上升，反映市场对新能源车辆的接受程度不断提高。

　　在政策层面，特区政府早于2021年已发布首份《香港电动车普及化路线图》，订下于2035年或之前停止新登记燃油私家车的目标。2026年2月，环境及生态局公布《路线图》的更新版，提出五大范畴共28项具体措施，涵盖充电基建扩展、税务宽减、车辆类型支援及公众教育等，进一步完善电动车生态。虽然私家车「一换一」电动车资助计划已结束，惟政府仍然保留对电动商用车及电动电单车的税务优惠，同时积极增加公私营停车场和商业设施的充电设施，逐步释除车主于充电便利方面的疑虑。

　　在高油价环境下，电动车的经济效益更为明显，既有助私家车市场普及，亦促使的士、小巴及物流车队加快步伐电动化发展，从而纾缓车主营运成本压力。随着电动车型号选择增多、续航里程提升及充电网络逐步完善，近期香港电动车渗透率持续上升，已成为区内推动交通零碳排放的重要城市之一。

　　业界认为，国际能源格局的转变将长远利好新能源车辆发展，高油价亦为本地交通电动化进程带来加速效果。未来，随着政策持续推进、基建日益完善，电动车市场将由政策主导逐步过渡至市场驱动，进一步协助香港实现2050年前碳中和的长远目标，朝向绿色及可持续交通迈进。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

 

最Hit
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
20小時前
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
影视圈
11小時前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
影视圈
10小時前
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
2026-04-19 09:00 HKT
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
即时国际
1小時前
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
影视圈
20小時前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
14小時前
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
饮食
22小時前
更多文章
彭丽婷 - 战略管理 香港建筑公司破局突围 | 零碳筑迹
　　在香港这个高度竞争的市场，企业若要持续稳健地发展，「见步行步」的管理模式已经不合时宜。策略管理正是协助企业看清全局的关键。对本地建筑企业而言，策略管理不但是发展的「指南针」，更是生存的「压舱石」。 　　现时香港建造业市场既有大型承建商主导，亦有众多中小企奋力打拼。要在众多的竞争者中突围，企业必须认清自身优势。以大型建筑公司中国建筑国际为例，他们透过「科技+投资+建筑+资产运营」的营运策略
2026-03-30 02:00 HKT
零碳筑迹