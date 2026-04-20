关志康 - 父母为何偏爱子女「谦逊」 | 神耆商机

几位长者在马会桑拿房聊天，其中一人愁眉不展地说：「我𡥧仔最近短炒赚了点钱，买了一辆500万的跑车，还四处张扬。我劝他何必如此高调，他却回我：『你有没有听过，过分的谦虚，就是虚伪？』」



有趣的是，不管贫富，父母普遍希望子女能谦逊待人。一位退休银行家分享：「如果本身资源有限，更加不应吹嘘。对于大部分普通人而言，低调是自我保护的一种方式；懂得收敛，往往更容易『揾食』。」



一位隐形富豪缓缓补充：「我一向教导子女：『天外有天，人上有人。』即使你自诩成功，财务已经自由，但在更高层次的人眼中，或许你也只是较普通人为佳而已。更现实的是，人性难免比较与妒忌。当你飞黄腾达时，昔日同辈未必都能坦然接受，正好应验『枪打出头鸟』。」



另一位素来低调的业主点头认同：「因此，下一代越有条件的人，越需要谦逊。见到旧同学，主动寒暄；对基层员工，给予尊重；偶尔在街边小店用餐，也无伤大雅。让人觉得你『不忘本』、『始终如一』，人缘好，自然成就好。甚至在分享生活时，也要拿捏分寸。适当时候，带一点烦恼，留几分保留，反而更让人心理上容易平衡。毕竟『闷声发大财』，妒忌的力量，有时比想像中更具破坏性。你过得越好，未必人人真心替你高兴。这个世界，除了父母，真正毫无保留希望你好的人，其实不多。」



一位曾任公关总监的长者笑着总结：「谦逊，其实是一种高明的社交策略。你有能力，但不必咄咄逼人；你有财富，也不必令人感到距离。适时收敛锋芒，往往更能走得长远。正如《菜根谭》所言：『地低成海，人低成王。』这不是虚伪，而是一种经过现实洗礼的分寸与智慧。」



健康教育基金会主席

关志康

