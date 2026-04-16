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闻风至 - 君实生物买盘足有力上 | 鲜股落镬

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闻风至
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港股继续受制26000关，美股周一造好，恒指跟随高开296点，报26168点，随后高见26216点，惜关下沽压明显，大市升幅收窄，最终更以全日低位收市，报25947点，升75点，成交金额2455.9亿元。

　　君实生物（1877）股价早前于17.5元水平见底后重新起步，近日更升破去年6月份的配股价25.35元，可谓意义重大。再配合控股股东熊俊增持的消息来看，股价向上意欲强烈，或重挑去年配股后高位38.64元。

　　生科概念股在过去几年经历深度调整后，估值正逐步重回合理水平，而具产品落地能力、研发管线密集、且国际化进程明显的企业，更是资金关注重点。

　　君实生物是以创新抗体药物为核心的中国生物制药公司，研发管线涵盖肿瘤免疫、双抗技术及自身免疫疾病等领域。集团旗下核心产品拓益已在中国多个适应症获批，并推进美国FDA审批进程。

震荡市升穿配股价

　　集团于2025年6月，以每股25.35元配售4100万股新H股，占扩大后H股的15.75%。集资所得约70%拟用于创新药研发，30%用于补充营运资金等一般企业用途。

　　集团配股后股价一度急冲至38.64元，其后在弱市中持续回吐，直至3月4日低见17.58元方见阶段性底部。以昨日收市27.5元计算，短短一个多月已反弹近56%。虽然累积升幅不算细，但能在震荡市况中重新升穿配股价，本身已是一个强烈讯号，反映市场筹码正逐步落入坚定看好的强者手中。尤其是4月1日单日急升11.6%后，股价至今未见明显回吐，显示买盘承接力相当充足。

　　值得留意的是，4月1日大棍抽升前一晚，集团公布控股股东熊俊于2025年4月12日至2026年3月31日，增持公司A股和H股股份合计325.95万股，占公司总股本0.32%，累计涉资约1.01亿元人民币，已超过本次增持计划拟增持金额的下限。公司并表示本次增持计划已实施完毕。

　　计划已实施完毕，股价升势却未止步，反有加急迹象，应回调却未回调，技术面与基本面同步转强，市场对其重返去年高位38.64元的憧憬亦自然升温。

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