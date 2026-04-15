Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆 - 精英汇亏转盈 增长动能值关注 | 陆叔讲股

陆叔讲股
陆叔讲股
陈永陆
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

精英汇集团（1775）作为香港私立中学辅助教育服务的领先供应商，主要以「遵理学校」品牌为中一至中六的学生提供服务。近年教育行业展现复苏势头，尤其在港府积极推动「留学香港」政策的背景下，集团业务正迎来新的增长机遇。集团除提供私立中学辅助教育服务、经营私立中学日校外，也为学前、幼稚园、小学及中学学生提供配套教育服务与产品，同时涵盖国际英语水平测试、外语课程、模拟考试等多元化业务，形成较为完整的教育生态链。

　　精英汇最新截至今年1月底止的6个月的中期业绩表现亮眼，总收入按年大幅增长45.6%至约1.37亿元，期内成功录得溢利1180万元，股东应占溢利达930万元，实现扭亏为盈。这成绩远超市场预期，主要得益于核心业务的强劲复苏，以及集团在跨境教育领域的积极布局。

核心业务强劲复苏

　　值得留意是，集团早前发出的盈喜，显示截至2025年11月底止4个月已录得约300万元溢利，随后12月和1月两个月更贡献880万元盈利，可预视下半年整体盈利势头有望进一步巩固。从业务细分来看，集团的收入增长主要来自HKDSE、A-Level及IB等国际考试预备课程的强劲需求，以及BTEC等职业资格课程的扩张。同时，集团积极配合香港作为国际教育枢纽的定位，抓住内地及海外学生来港升学的潮流，相关留学辅导及语言培训服务贡献显著。这不仅提升整体毛利率，也强化了集团在香港教育市场的竞争优势。

　　尽管教育行业受疫情余波及经济环境影响曾经历调整期，但精英汇集团透过优化课程结构、加强师资团队及拓展线上线下结合的教学模式，已逐步恢复并超越过往水平。在市场波动下，集团股价展现相对韧性，3个月内累计升幅达38.8%，跑赢大市，显示投资者对其盈利改善的认可度逐步提升。

　　展望未来，精英汇的增长动能值得关注。随着香港教育国际化进程加速，以及集团持续投资于课程创新和设施升级，值得关注其未来业绩表现与战略执行情况。

资深独立股评人
陈永陆

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
15小時前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
14小時前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
6小時前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
10小時前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
12小時前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
10小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
5小時前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
9小時前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
更多文章
陈永陆 - 复星国际业绩改善可吼 | 陆叔讲股
复星国际（656）近年大力推行「瘦身健体、聚焦主业」战略，回笼资金约750亿元（人民币，下同），战略调整开始见成效。在2025年全年业绩中，尽管集团因一次性大额非现金减值计提录得归母净亏损约234亿元，但此举主要属于审慎会计处理，并非经营基本面恶化。董事长郭广昌在致股东信中明确表示，此次减值是「晴天修屋顶」，标志公司正式进入全新发展阶段，主动退出盈利能力较弱、价值未达标的资产，将资源聚焦于高增长的
2026-04-01 02:00 HKT
陆叔讲股