陈永陆 - 精英汇亏转盈 增长动能值关注 | 陆叔讲股

精英汇集团（1775）作为香港私立中学辅助教育服务的领先供应商，主要以「遵理学校」品牌为中一至中六的学生提供服务。近年教育行业展现复苏势头，尤其在港府积极推动「留学香港」政策的背景下，集团业务正迎来新的增长机遇。集团除提供私立中学辅助教育服务、经营私立中学日校外，也为学前、幼稚园、小学及中学学生提供配套教育服务与产品，同时涵盖国际英语水平测试、外语课程、模拟考试等多元化业务，形成较为完整的教育生态链。



精英汇最新截至今年1月底止的6个月的中期业绩表现亮眼，总收入按年大幅增长45.6%至约1.37亿元，期内成功录得溢利1180万元，股东应占溢利达930万元，实现扭亏为盈。这成绩远超市场预期，主要得益于核心业务的强劲复苏，以及集团在跨境教育领域的积极布局。



核心业务强劲复苏



值得留意是，集团早前发出的盈喜，显示截至2025年11月底止4个月已录得约300万元溢利，随后12月和1月两个月更贡献880万元盈利，可预视下半年整体盈利势头有望进一步巩固。从业务细分来看，集团的收入增长主要来自HKDSE、A-Level及IB等国际考试预备课程的强劲需求，以及BTEC等职业资格课程的扩张。同时，集团积极配合香港作为国际教育枢纽的定位，抓住内地及海外学生来港升学的潮流，相关留学辅导及语言培训服务贡献显著。这不仅提升整体毛利率，也强化了集团在香港教育市场的竞争优势。



尽管教育行业受疫情余波及经济环境影响曾经历调整期，但精英汇集团透过优化课程结构、加强师资团队及拓展线上线下结合的教学模式，已逐步恢复并超越过往水平。在市场波动下，集团股价展现相对韧性，3个月内累计升幅达38.8%，跑赢大市，显示投资者对其盈利改善的认可度逐步提升。



展望未来，精英汇的增长动能值得关注。随着香港教育国际化进程加速，以及集团持续投资于课程创新和设施升级，值得关注其未来业绩表现与战略执行情况。



资深独立股评人

陈永陆