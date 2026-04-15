邓声兴 - 联想集团目标价14元｜开工前落盘/头条名家本周心水

联想集团（992）在人工智慧重构产业格局的关键时刻，正式宣告迈入AI原生阶段，并将混合式人工智慧确立为新增长极，目标两年内推动营收突破千亿美元大关。从最新财务数据观察，集团2026财政年度前2季度营收全数刷新同期历史纪录，按年增长18%至670亿元人民币，经调整纯利更急升28%突破百亿大关，全年营收势必创下5600亿元人民币新高，印证AI战略已进入实质收成期。值得关注的是，集团刚于4月10日完成对高端企业级存储方案商Infinidat的收购交割，此举彻底填补过往十年在高端数据底座自主权上的缺失，令基础设施方案业务集团的最后一块短板得以补齐。过去联想于存储领域长期依赖外部技术授权，赚取管道与集成环节的微薄利润，盈利模式正从「卖盒子」转向「收租金」，ISG业务的利润修复亦有望由成本优化驱动，升级为高毛利业务占比提升所拉动。配合集团端边云协同的混合式AI架构，Infinidat将担当连接算力与应用的数据中枢角色，进一步强化集团于全球AI基建竞赛中的话语权。目标价14元，止蚀价9.5元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴

