Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 联想集团目标价14元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　联想集团（992）在人工智慧重构产业格局的关键时刻，正式宣告迈入AI原生阶段，并将混合式人工智慧确立为新增长极，目标两年内推动营收突破千亿美元大关。从最新财务数据观察，集团2026财政年度前2季度营收全数刷新同期历史纪录，按年增长18%至670亿元人民币，经调整纯利更急升28%突破百亿大关，全年营收势必创下5600亿元人民币新高，印证AI战略已进入实质收成期。值得关注的是，集团刚于4月10日完成对高端企业级存储方案商Infinidat的收购交割，此举彻底填补过往十年在高端数据底座自主权上的缺失，令基础设施方案业务集团的最后一块短板得以补齐。过去联想于存储领域长期依赖外部技术授权，赚取管道与集成环节的微薄利润，盈利模式正从「卖盒子」转向「收租金」，ISG业务的利润修复亦有望由成本优化驱动，升级为高毛利业务占比提升所拉动。配合集团端边云协同的混合式AI架构，Infinidat将担当连接算力与应用的数据中枢角色，进一步强化集团于全球AI基建竞赛中的话语权。目标价14元，止蚀价9.5元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
15小時前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
14小時前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
6小時前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
10小時前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
12小時前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
10小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
5小時前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
9小時前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
更多文章
邓声兴 - 极兔速递目标价12.2元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　极兔速递（1519）公布2026年第一季度业绩，期内总包裹量达83.26亿件，按年增长26.2%，日均包裹量9250万件，海外市场占比更提升至35.1%，充分体现集团全球扩张能力。东南亚市场延续强劲势头，包裹量达27.68亿件，飙79.9%，受惠于电商平台深度合作及斋月购物节带动，加上运力投入增加，效率持续优化。中国市场方面，集团透过精细化管理，包裹量达54.04亿件，增长8.4%，增速贴近行
2026-04-14 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水