大行晨报 - 中东局势仍不稳 澳元升势受限｜大行晨报

随着美伊周末谈判破裂，市场避险情绪再度回归，油价大幅回升，美元重新走高；而上周五公布的通胀数据维持高企促使投资者放弃了今年美联储降息的押注，转而关注潜在的加息，这为支撑美元的又一因素。据报美国即将对与伊朗港口相关的海上交通实施限制，以及4月22日停火期限的临近，增加该地区紧张局势升级的风险，料将进一步削弱风险偏好，商品货币澳元兑美元及纽元兑美元周一均告向下。美国军方表示，将对进出伊朗港口的海上交通实施封锁，但允许不进入伊朗的其他船只继续穿越霍尔木兹海峡。数据方面，投资者关注将于周二公布的美国3月生产者价格指数（PPI）数据，以获取美联储（FED）货币政策前景的新线索；预计美国3月PPI环比上涨1.2%，高于前值0.7%。



澳元兑美元目前尚可站稳于0.70关口，技术图表所见，



5天平均线上破10天平均线形成黄金交叉，而汇价亦重登50天平均线上方，可望澳元仍可在短期维持走稳倾向。当前阻力会先留意0.71，较大阻力预估在0.7130及0.72，下个关键料为0.74。支持位将会回看0.70关口，同时亦是25天平均线所在；较大支持料为0.69及100天平均线0.6850及0.6800水平。



纽元兑美元当前居于0.58水准上方。技术图表所见，RSI及随机指数持上行，而汇价已初步摆脱了近月来下跌趋势，不过，短线也要观望100天平均线0.5850水准能否得以企稳，即可望短期纽元兑美元仍有力续为上行。当前支撑预料在0.5780及0.57，其后则看0.5630及0.5580水准。较大阻力位料为0.60及0.6080，下一级参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇