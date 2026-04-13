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张日强 - 新盘打铁趁热群起抢攻 | 楼声随笔

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张日强
8小時前
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产经 专栏
內容

整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场表现不俗，除用家客源外，投资客的动力依然未有减退。由于新盘低开引领大批用家及投资客走出来，除新盘及货尾受到热捧外，二手楼市场同样受带动，睇楼及成交量都有明显升温，发展商见市况回稳，纷纷打铁趁热乘势推盘应市，多个新盘更采取快打慢策略率先开价，而且更因应市场竞争，大多采取贴市价或低价抢攻，部分新盘则迅速上载楼书，预料本周将有新盘陆续开价以便抢市场焦点。
新盘连环开价抢焦点

　　楼市气氛好转，日前新盘连环推售并以贴市价推出，随即引领各路客源涌出来，除用家外，投资客的动力依然旺盛，以致连番开售都纷纷报捷，市场买家除追捧新盘及货尾外，更有不少向隅客亦回流二手楼市场，以致二手楼的睇楼及成交量都有所回升，发展商见市况持续升温，为避免客源流走，随即采取快打慢策略，抢先开价更成为市场主流，上周已有2个新盘率先开价，并且采取贴市或低开策略，其中启德新盘每呎开价2.3万，入场价约560万，明显采用贴市价抢攻。至于大围新盘，每呎开价约2.1万，入场价约745万，开价更较市价稍低，由于上述2盘开价极具吸引力，预期可引领各路客源。

　　此外，除新盘连环开价外，亦有新盘抢先上载楼书，并部署本周内正式开价，由于市况仍然保持旺势，尤其新盘睇楼及成交量都有不俗表现，部分新盘更开放现楼，随即引领大批客源前往参观。由于市场反应理想，发展商亦加快推盘步伐，预料本周内将陆续有新盘乘势出击，预期月内新盘步步进击，势必掀起连场激战。

　　事实上，整体楼市气氛向好，上月楼市表现相对凌厉，多个新盘开售都取得红盘高开的实况，发展商见市况升温，随即采取打铁趁热的策略，上周抢先斗快开价，由于开价贴市或稍低于市价，相信可引领大批用家及投资者涌出来，预期本周将陆续有新盘正式开价，更有部分新盘改变策略加快推盘，实行以快打慢抢市场焦点，以便力吸市场各路客源。

张日强

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