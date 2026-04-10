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闻风至 - 山东墨龙蠢蠢欲动要睇紧 | 鲜股落镬

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闻风至
16小時前
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产经 专栏
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中东停火存在变数，港股周三急弹过后，周四又告回软。恒生指数收报25752点，跌140点。全日成交额大幅回落至2449.8亿元。

　　山东墨龙（568）正蠢蠢欲动，该股此前分别在3月3日及9日两度冲上16.33元，大回吐后于7.5元水平找到支持力，昨日再抽升逾10%，正欲向上挑战9元阻力，预料在中东产油国油管投资需求急增的憧憬下，山东墨龙股价有望再起。

　　美伊冲突之后，霍尔木兹海峡的脆弱性被赤裸裸放大。这条全球最重要的能源咽喉，一旦局势升温，船舶通行量可在短时间内急跌9成，原油与天然气供应瞬间受制于地缘政治。事件暴露出一个残酷现实，全球近两成油气运输过度依赖单一航道，而这条航道既狭窄、又贴近多个高风险区域，任何军事摩擦、封锁威胁或误判，都足以令全球能源市场陷入震荡，对中东产油国而言，更是国家收入中断的大危机。

去年亏转盈  降本增效渐有成

　　据报，海湾国家正考虑建设能绕过海峡出口石油的输油管道，另沙特虽把出口路线改道至西岸的红海港口，有中东国家甚至考虑重启一些在政治上会引发争议的陆上输油路线。这些报道正清楚反映，产油国已意识到单靠海运是一场「命门豪赌」，急需建立海运以外的第二条生命线，以确保在局势再度升温时仍能维持稳定出口能力。

　　山东墨龙是一间深耕管材制造数十年的老牌油气设备企业，主力产品包括油管、套管、管线管、锅炉管及液压支柱管等，广泛应用于油气勘探、井筒作业、原油输送及城市能源管网。

　　公司在2025年成功扭亏为盈，录得纯利516万元人民币，虽然金额不大，但象征其盈利能力已从低谷反弹，公司多年降本增效亦开始见效。收入按年增近3成，海外市场更录得5成增长，反映全球油气资本开支回升带来的实质定单动力。

　　全球能源安全成为全球新关注点，优先度更高于「碳中和」大目标之上，中东局势反复、霍尔木兹海峡屡受威胁，各国加快油田开发与陆上输油管道建设，对油管与管线管的需求自然水涨船高，山东墨龙可望能承接这波全球油气基建投资潮。

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