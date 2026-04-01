陈永陆 - 复星国际业绩改善可吼 | 陆叔讲股

复星国际（656）近年大力推行「瘦身健体、聚焦主业」战略，回笼资金约750亿元（人民币，下同），战略调整开始见成效。在2025年全年业绩中，尽管集团因一次性大额非现金减值计提录得归母净亏损约234亿元，但此举主要属于审慎会计处理，并非经营基本面恶化。董事长郭广昌在致股东信中明确表示，此次减值是「晴天修屋顶」，标志公司正式进入全新发展阶段，主动退出盈利能力较弱、价值未达标的资产，将资源聚焦于高增长的核心赛道。透过此次举动，公司资产负债表将更为健康，为未来稳健发展奠定基础。



事实上，复星国际去年业绩见改善，总收入达1734亿元，经调整产业运营利润为40亿元。四大核心子公司收入合计1282亿元，占集团总收入74%，显示核心板块贡献稳定且集中。其中，复星医药归母净利润约34亿元，按年增长约22%。



资源聚焦高增长核心赛道



海外业务成为亮点。复星葡萄牙保险净利润达2.01亿欧罗，按年增长15.8%。国内保险业务同样表现强劲，复星保德信人寿净利润按年大幅增长逾492%，复星联合健康保险则连续5年维持盈利。旅游及文体板块方面，Club Med业绩再创历史新高，营业额约181亿元。海南矿业加速全球化布局，非洲马里布谷尼锂矿全年产出锂精矿4.5万吨；旗下洛克石油及新并购的阿曼油田项目，正积极推进涵盖西非、中东及东南亚的「矿产+能源」产业网络。2025年，复星国际已在全球超过40个国家和地区形成深度产业布局，海外收入达949亿元，占比提升至约55%（官方数据54.7%），「赚全球」已成为公司新常态。



集团持有现金及定期存款611亿元，未提取银行信贷额度达1446亿元，总债务占总资本比率为57%，现金储备充裕。公司已宣布股份回购及增持计划，并计划于2026财政年度将派息率由20%提升至35%，显示对股东回报的重视。复星国际定下财务目标：逐步恢复百亿利润规模，目标再回笼600亿元资金，将总负债降至600亿元以下，并力争获得投资级信用评级。自集团业绩预告以来，股价持续反弹，相信市场已消化短期阵痛消息，开始关注其长远发展，值得关注。



资深独立股评人

陈永陆