彭丽婷 - 战略管理 香港建筑公司破局突围 | 零碳筑迹

在香港这个高度竞争的市场，企业若要持续稳健地发展，「见步行步」的管理模式已经不合时宜。策略管理正是协助企业看清全局的关键。对本地建筑企业而言，策略管理不但是发展的「指南针」，更是生存的「压舱石」。



现时香港建造业市场既有大型承建商主导，亦有众多中小企奋力打拼。要在众多的竞争者中突围，企业必须认清自身优势。以大型建筑公司中国建筑国际为例，他们透过「科技+投资+建筑+资产运营」的营运策略，专注发展装配式建筑、复杂玻璃幕墙等高技术领域，建立竞争优势，稳健增长利润。至于中小企亦可透过走「小而精」路线，避免堕入无止境的价格战，同样都可以站稳阵脚。



在香港进行大型工程，向来面对文件审批繁复、符合严格合规条件和工程成本高等挑战，同时亦要应对绿色低碳和数码转型等新趋势。这个时候，有效的策略管理能帮助企业在合规、成本和技术之间取得平衡。例如中建香港于港深创科园地盘引入全港首台氢能发电机，体现低碳策略；同时利用C-SMART智慧管理平台，提升项目管控效率，以较低成本实现更高效益。此外，企业亦可透过策略规划，提早应对如《建造业付款保障条例》等新法例带来的合规与现金流风险，减低经营不确定性。



同时，企业亦都不可忽略香港自身优势。香港作为大湾区的重要节点，企业的发展不应局限于本地市场。策略管理能协助企业把握区域融合的机遇，拓展业务边界。中国建筑国际便透过清晰管理策略，参与澳门轻轨东线和香港明日大屿等大型项目，并推动MiC技术在大湾区的应用，实现跨区域协同。香港企业亦可善用本地法律与国际接轨等方面的优势，藉战略布局参与「一带一路」基建项目，走向更广阔的国际舞台。



面对行业正处于升级转型的关键时期，香港建筑企业要突破瓶颈、走得长远，就要以战略为导向，立足本地，在资源、技术与区域协同上下功夫。只有这样，才能在激烈的市场竞争中站稳阵脚，为香港的城市建设与大湾区的协同发展注入持续动力。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷