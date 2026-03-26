尹商基 - 「十五五规划」开局 港商在京探索新机遇 | 商贸先锋

《十五五规划纲要》由第十四届全国人大会议批准并公布实施，当中明确提出支持香港巩固和提升竞争优势，更好融入和服务国家发展大局。我上周有幸到北京出席由香港贸发局及中国香港（地区）商会合办的「国家新发展 香港新机遇 十五五开局研讨会」，活动从港商层面，讨论「十五五」规划下的香港机遇。当日会场内非常热闹，吸引超过500名内地港商及有意赴港的内地企业代表出席。



研讨会首先由香港贸发局主席马时亨教授致辞，他提及研讨会为一场动员大会，鼓励香港企业要尽快起步，透过学习「十五五」，把国家的发展转化为企业的发展。马主席提到，今年同为香港贸发局成立60周年，该局将按「国家所需，香港所长」，配合特区政府的发展部署，与时俱进，进一步拓展其功能与作用，协助企业精准对接国家「十五五」，与政府和企业一起，共同为香港、国家及世界发展做出更大贡献。



事实上，香港贸发局早于今年一月初成立「十五五」规划专责小组，系统对接国家、地方及相关专项规划，研究策略和工作部署。过去一个月，贸发局已在上海、深圳、成都、杭州等多地举办了14场「十五五」座谈会，切实帮助香港企业读懂政策、抢占机遇、深度参与国家建设。



同场的演讲嘉宾，包括香港特别行政区政府财政司司长陈茂波；商务部党组成员、部长助理袁晓明，及工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼等。其中袁晓明为研讨会特别致辞时，表明商务部将扩大对港高水平开放、助力香港深化区域合作并早日加入RCEP，及支持香港参与粤港澳大湾区建设和共建「一带一路」。他以「好风凭借力，扬帆正当时」寄语嘉宾集思广益，推动香港在强国建设、民族复兴中发挥更大作用。



当前国际经贸形势复杂多变，令香港作为内地与国际间「超级联系人」和「超级增值人」的角色更显重要。香港贸发局将于下月中启动「出海全球通」（GoGlobal Connect），进一步加强旗下商贸平台的服务，促进内地企业伙拍香港专业服务「拼船出海」。



尹商基