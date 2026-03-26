Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基 - 「十五五规划」开局 港商在京探索新机遇 | 商贸先锋

商贸先锋
商贸先锋
尹商基
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

《十五五规划纲要》由第十四届全国人大会议批准并公布实施，当中明确提出支持香港巩固和提升竞争优势，更好融入和服务国家发展大局。我上周有幸到北京出席由香港贸发局及中国香港（地区）商会合办的「国家新发展 香港新机遇 十五五开局研讨会」，活动从港商层面，讨论「十五五」规划下的香港机遇。当日会场内非常热闹，吸引超过500名内地港商及有意赴港的内地企业代表出席。

　　研讨会首先由香港贸发局主席马时亨教授致辞，他提及研讨会为一场动员大会，鼓励香港企业要尽快起步，透过学习「十五五」，把国家的发展转化为企业的发展。马主席提到，今年同为香港贸发局成立60周年，该局将按「国家所需，香港所长」，配合特区政府的发展部署，与时俱进，进一步拓展其功能与作用，协助企业精准对接国家「十五五」，与政府和企业一起，共同为香港、国家及世界发展做出更大贡献。

　　事实上，香港贸发局早于今年一月初成立「十五五」规划专责小组，系统对接国家、地方及相关专项规划，研究策略和工作部署。过去一个月，贸发局已在上海、深圳、成都、杭州等多地举办了14场「十五五」座谈会，切实帮助香港企业读懂政策、抢占机遇、深度参与国家建设。

　　同场的演讲嘉宾，包括香港特别行政区政府财政司司长陈茂波；商务部党组成员、部长助理袁晓明，及工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼等。其中袁晓明为研讨会特别致辞时，表明商务部将扩大对港高水平开放、助力香港深化区域合作并早日加入RCEP，及支持香港参与粤港澳大湾区建设和共建「一带一路」。他以「好风凭借力，扬帆正当时」寄语嘉宾集思广益，推动香港在强国建设、民族复兴中发挥更大作用。

　　当前国际经贸形势复杂多变，令香港作为内地与国际间「超级联系人」和「超级增值人」的角色更显重要。香港贸发局将于下月中启动「出海全球通」（GoGlobal Connect），进一步加强旗下商贸平台的服务，促进内地企业伙拍香港专业服务「拼船出海」。 

尹商基

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
中东局势｜伊朗拒绝美国停火方案 提「5点反提案」 包括坚持霍峡主权
即时国际
4小時前
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
11小時前
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
影视圈
9小時前
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
9小時前
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
11小時前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
10小時前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
2026-03-24 13:28 HKT
更多文章
香港贸发局举办的「商贸大使计划」透过一系列多元化活动，包括企业参观、与CEO交流、展览导赏及经济师分享会等，让学生走出课堂，接触真实商业环境。图为参观教育及职业博览的概况。
尹商基 - 贸发局商贸大使计划培育新一代商贸人才 | 商贸先锋
在瞬息万变的全球市场中，香港要保持竞争优势，除了依靠多元化的产业，更需要新一代具国际视野与创新思维的年轻人加入商界。我今日介绍的是香港贸发局举办的「商贸大使计划」（Trade Ambassador Programme，简称TAP），自2007年推出以来，至今已踏入第18年，累积超过20000名大专学生参与，成为不少本地青年探索商贸世界的重要起点。 　　今年的计划以「启发新一代创业精神」为主题
2026-03-12 02:00 HKT
商贸先锋