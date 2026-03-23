闻风至 - 光大环境绩优息高见吸引 | 鲜股落镬

中东局势造成的经济影响持续发酵，环球股市续见动荡，恒生指数上周五收报25277，跌223点。全日成交金额进一步增至3425.2亿元。



市况波动，选股宜谨慎为上。光大环境（257）刚公布的业绩表现亮眼，纯利录得两位数增长之余，派息比率更连续两年上移至42%水平，最新股息率达5厘水平，现价估值吸引。



光大环境是内地一站式、全方位的环境综合治理服务商，三大领域聚焦固废、泛水、清洁能源主营业务包括垃圾发电及协同处理、生物质综合利用、危废及固废处置、新能源、环境修复等多项业务。



近年内地政府开支有缩减趋势，为光大环境的业绩带来一定压力，然而中央在「十五五」开局之年继续以预算赤字为经济兜底，公共事业的支出投放可望不减反增。



从光大环境上周五公布的2025财年业绩可见，期内纯利按年回升16.2%，至39.25亿元；每股盈利63.9仙。派末期息12仙，2024年同期派9仙。计及中期股息15仙，全年累派27仙，较2024年同期派23仙多派17%。值得一提是，集团在2024财年开始调升派息比率，从过往约31%水平，上调至42%，似是响应内地对「提升国企分红水平」的政策导向。此举不旦意味未来股息回报有望维持在更具吸引力的区间，更可能在光大的牌头支持下，吸引到一批内地保险、机构投资者等长线资金进场部署。



估值仍具修复空间



美银证券早前曾发报告指，光大环境计划发行人民币股份于深交所上市，发行规模不超过8亿股，所得资金预料用于发展主营业务及补充营运资金，对此持正面看法，预期可为股东带来更清晰的股息政策，并触发潜在估值重新评级。



光大环境在政策托底、业绩回暖、派息提升三重因素加持下，估值修复空间仍然存在。若后续公共事业投资力度进一步明朗化，该股或有望迎来新一轮重估。



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