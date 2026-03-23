Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 光大环境绩优息高见吸引 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

中东局势造成的经济影响持续发酵，环球股市续见动荡，恒生指数上周五收报25277，跌223点。全日成交金额进一步增至3425.2亿元。

　　市况波动，选股宜谨慎为上。光大环境（257）刚公布的业绩表现亮眼，纯利录得两位数增长之余，派息比率更连续两年上移至42%水平，最新股息率达5厘水平，现价估值吸引。

　　光大环境是内地一站式、全方位的环境综合治理服务商，三大领域聚焦固废、泛水、清洁能源主营业务包括垃圾发电及协同处理、生物质综合利用、危废及固废处置、新能源、环境修复等多项业务。

　　近年内地政府开支有缩减趋势，为光大环境的业绩带来一定压力，然而中央在「十五五」开局之年继续以预算赤字为经济兜底，公共事业的支出投放可望不减反增。

　　从光大环境上周五公布的2025财年业绩可见，期内纯利按年回升16.2%，至39.25亿元；每股盈利63.9仙。派末期息12仙，2024年同期派9仙。计及中期股息15仙，全年累派27仙，较2024年同期派23仙多派17%。值得一提是，集团在2024财年开始调升派息比率，从过往约31%水平，上调至42%，似是响应内地对「提升国企分红水平」的政策导向。此举不旦意味未来股息回报有望维持在更具吸引力的区间，更可能在光大的牌头支持下，吸引到一批内地保险、机构投资者等长线资金进场部署。

估值仍具修复空间

　　美银证券早前曾发报告指，光大环境计划发行人民币股份于深交所上市，发行规模不超过8亿股，所得资金预料用于发展主营业务及补充营运资金，对此持正面看法，预期可为股东带来更清晰的股息政策，并触发潜在估值重新评级。

　　光大环境在政策托底、业绩回暖、派息提升三重因素加持下，估值修复空间仍然存在。若后续公共事业投资力度进一步明朗化，该股或有望迎来新一轮重估。

闻风至

最Hit
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
14小時前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
20小時前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
17小時前
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
即时中国
15小時前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
16小時前
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
影视圈
10小時前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
8小時前
一名6旬妇人早前于一班由香港飞往伦敦的英航客机上猝死。路透社资料图
英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时
即时国际
12小時前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
更多文章
闻风至 - 阿里加持 美图看高一线 | 鲜股落镬
受中东局势影响，美国联储局主席鲍威尔表示或讨论加息预期，美股周三急挫，三大指数全面下滑，港股亦遭波及。恒生指数周四大幅裂口低开475点报25550点。早段跌幅曾收窄至285点见25737点。惟沽压再度涌现，恒指一底低见25449点，挫576点，两万六关收复一日便再度失守。收报25500点，跌524点。全日成交金额曾至3062.1亿元，再度突破三千亿水平 　　算力需求强劲，引致阿里云带头宣布加
2026-03-20 02:00 HKT
鲜股落镬