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伍礼贤 - 华夏港美人工智能ETF值关注 | 开工前落盘

开工前落盘
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伍礼贤
4小時前
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产经 专栏
內容

　　若港股投资者希望进一步把握AI发展机遇，不妨关注华夏港美人工智能ETF（3140）。市场普遍认为恒生科指旧经济成分偏重，涵盖外送、消费、汽车等领域。而该ETF定位为恒生科指升级版，持仓脱离旧经济科技股，精准布局大型科技股内的纯AI元素，聚焦下一代核心科技，反映此ETF之选股策略紧贴未来AI发展关键方向，一只ETF掌握未来AI技术趋势。

　　该ETF港美双市场配置，涵盖AI全产业链，除包括腾讯（700）、阿里（9988）、比亚迪（1211），亦包含Google母公司Alphabet、苹果及辉达作为ETF前十大重仓股，涵盖硬体算力、软件模型、场景应用等完整AI生态圈，助投资者剔除伪概念股，提升投资组合的AI纯度，全方位捕捉产业趋势。

　　该ETF追踪Solactive港美人工智能50精选指数NTR，成分股包括30只港股及20只美股，并限制港股及美股权重分别为62%及38%，而港股及美股单一成分股权重上限为8%及5%。每基金单位指示性资产净值为7.8元，管理费0.9%，每手100个基金单位，一手入场费约780元。

　　建议买入价7.45元，目标价9元，若跌穿6.5元止蚀。

　　本人为证监会持牌代表，没持有上述股份​​。

光大证券国际
证券策略师
笔者为证监会持牌人
伍礼贤

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2026-03-17 02:00 HKT
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