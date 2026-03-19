闻风至 - 三生制药走势转强可留意 | 鲜股落镬

港股连弹两日，恒生指数重上两万六关口。大市高开高开55点，报25923点，早市一度倒跌77点至25791点。午后重拾升势，最高见26117点，涨249点，收市报26025点，升156点。全日成交金额2403.7亿元。



「习特会」举行时间或将延后，但市场资金已率先行动，积极寻找潜在受惠板块。医药股三生制药（1530）原本属于中美博弈下的受累股，如今却出现「角色反转」的迹象，值得投资者多加留意。



三生制药去年与美国辉瑞签署PD‑1/VEGF 双抗药物（SSGJ‑707）授权协议，总值高达60.5亿美元，首付款亦达12.5亿美元。合作规模庞大，本应成为股价强劲催化剂，惟受中美关系反复影响，股价于去年11月高见35.42元后回落，至今仍较高位跌近35%。



美国总统特朗普表示，与中国国家主席习近平的峰会将延后约五至六周举行。推迟原因不难理解，市场早前已传出中方对美方临时筹备会面有所不满。虽然时间延后，但市场更关注的是，峰会究竟能否在能源、科技与医药等领域达成具体合作。在众多可能的议题中，能源供应协议无疑是首要任务；而笔者认为，第二个最具可能性的突破口，正是中美在医药领域的合作深化。



事实上，去年10月辉瑞CEO Albert Bourla已公开表示，美国药厂应加强与中国同业合作，因为内地药业在速度、成本与规模上的优势，正重塑全球新药研发格局。这番言论在当时或许未被市场充分消化，但在「习特会」前夕重新审视，意义便显得不同。



中美医药领域合作「双赢」



若中美在药品研发、临床试验、供应链等领域达成更具制度化的合作，对中方企业而言，意味着更稳定的海外市场、更高的授权估值与更快的国际化步伐；对美方而言，则可获得成本更具竞争力的中低端药物供应，甚至加速新药研发效率。从产业逻辑来看，这是一个典型的「双赢」格局。



三生制药近日走势已明显转强，昨日为止已走出「三连升」，是一个强烈的上升讯号，短线留神上方25元关口表现。



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