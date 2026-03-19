Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 三生制药走势转强可留意 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股连弹两日，恒生指数重上两万六关口。大市高开高开55点，报25923点，早市一度倒跌77点至25791点。午后重拾升势，最高见26117点，涨249点，收市报26025点，升156点。全日成交金额2403.7亿元。

　　「习特会」举行时间或将延后，但市场资金已率先行动，积极寻找潜在受惠板块。医药股三生制药（1530）原本属于中美博弈下的受累股，如今却出现「角色反转」的迹象，值得投资者多加留意。

　　三生制药去年与美国辉瑞签署PD‑1/VEGF 双抗药物（SSGJ‑707）授权协议，总值高达60.5亿美元，首付款亦达12.5亿美元。合作规模庞大，本应成为股价强劲催化剂，惟受中美关系反复影响，股价于去年11月高见35.42元后回落，至今仍较高位跌近35%。

　　美国总统特朗普表示，与中国国家主席习近平的峰会将延后约五至六周举行。推迟原因不难理解，市场早前已传出中方对美方临时筹备会面有所不满。虽然时间延后，但市场更关注的是，峰会究竟能否在能源、科技与医药等领域达成具体合作。在众多可能的议题中，能源供应协议无疑是首要任务；而笔者认为，第二个最具可能性的突破口，正是中美在医药领域的合作深化。

　　事实上，去年10月辉瑞CEO Albert Bourla已公开表示，美国药厂应加强与中国同业合作，因为内地药业在速度、成本与规模上的优势，正重塑全球新药研发格局。这番言论在当时或许未被市场充分消化，但在「习特会」前夕重新审视，意义便显得不同。

中美医药领域合作「双赢」

　　若中美在药品研发、临床试验、供应链等领域达成更具制度化的合作，对中方企业而言，意味着更稳定的海外市场、更高的授权估值与更快的国际化步伐；对美方而言，则可获得成本更具竞争力的中低端药物供应，甚至加速新药研发效率。从产业逻辑来看，这是一个典型的「双赢」格局。

　　三生制药近日走势已明显转强，昨日为止已走出「三连升」，是一个强烈的上升讯号，短线留神上方25元关口表现。

闻风至

最Hit
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
14小時前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
15小時前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
11小時前
《寒战1994》演员阵容懒人包 古天乐演特首周润发梁家辉回归 刘俊谦吴彦祖加盟掀权力斗争
《寒战1994》演员懒人包｜古天乐演特首 周润发、梁家辉回归 刘俊谦、吴彦祖加盟权斗
影视圈
8小時前
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
00:41
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
社会
14小時前
青朗公路水牛挨撞｜重创水牛已被人道处理 渔护署移走附近两同类待适时野放
00:29
青朗公路水牛挨撞｜重创水牛已被人道处理 渔护署移走附近两同类待适时野放
突发
9小時前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
10小時前
02:28
伊朗局势｜伊朗证实情报部长遇害 最高领袖：血债将很快得到清算｜持续更新
即时国际
1小時前
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
5小時前
更多文章
闻风至 - 内房优质股首推龙湖 | 鲜股落镬
内房板块仍在漫长的出清周期中挣扎，但在一片混乱中，龙湖集团（960）却逐步浮现「优质幸存者」的特质。 　　作为少数仍坚持债务及交付不违约的内房企业，龙湖去年初曾表示，2025年是债务转换的最后一年及最关键一年。暂时看，集团应已挨过这段最痛苦时刻，未来营运应该会越走越顺才对。 　　财务稳健度方面，在民营房企中属极罕见，公司连续多年保持净负债率低、现金短债比高于1倍的安全水平，并在行业最艰
2026-03-18 02:00 HKT
鲜股落镬