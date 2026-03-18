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陈永陆 - 建滔积层板派息稳宜分段吸 | 陆叔讲股

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陈永陆
8小時前
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产经 专栏
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建滔积层板（1888）及建滔集团（148）最新全年业绩显示，受惠于AI硬件浪潮，盈利出现爆发式增长。期内，建滔积层板营业额204亿元按年增长10%，纯利24.42亿元大增84.2%，基本纯利24.94亿元增85%；母企建滔集团期内营业额453.75亿元升5.3%，纯利44.02亿元大增170%，基本纯利49.85亿元增207%。

　　建滔积层板业绩爆发由AI伺服器、高频高速板材需求激增所带动，覆铜板及其上游物料不仅平均售价（ASP）大幅上升，销量亦强劲增长。垂直整合模式让公司有效锁定原料成本，在铜价及化工原料波动中仍实现利润率显著提升；投资业务分部更贡献额外盈利。相较2024年低基数，2025下半年AI定单加速涌入，推升整体动能。集团层面，积层板分部贡献绝大部分盈利增长，印刷及化工稳健，房地产仅轻微拖累但非核心。这显示母子公司高度同步，垂直整合与AI定位形成强大抗周期能力与增长引擎，AI需求不仅带来短期爆发，更奠定长期结构性利润扩张基础。

盈利呈爆发式增长

　　建滔积层板前景可用璀璨来形容，AI硬件基建正带来覆铜板结构性牛市。高阶低损耗、高频板材需求将持续暴增，公司已连续多次成功提价，成本转嫁能力强劲，预计2026年上半年ASP续升，盈利增长进一步加速。事实上，建滔集团主席张国荣对前景的极度乐观，因为客户定单均以年计签订，而非月计。他透露2026年前两个月盈利已较去年同期翻倍，并计划未来两年投资超过100亿元扩产上游物料及高端产能，对AI需求持续爆发充满信心。管理层一致认为，需求维持畅旺，AI伺服器迭代加速（800G/1.6T高速连接、更高层数PCB）将持续推升M8/M9级材料需求，公司中国产能优势及全球市占领先，让其在全球供应紧张中稳占先机。此外，电动车、5G基站及消费电子回暖提供多重支撑。

　　有分析认为，长期而言，「PCB基材黄金十年」已全面启动，建滔积层板作为龙头，2026年及未来3至5年高增长确定性极高，AI浪潮将带来持续价量双升与利润扩张。再者，建滔积层板2025年全年派息共0.53元，派息率超过50%，在港股科技硬件板块中属中上水平。同时，反映管理层对现金流充裕及未来前景的强烈信心。过去几年，派息持续增长（含特别息），即使在周期低谷亦维持基本派息，显示强大派息能力。垂直整合带来稳定现金流。两公司兼具高成长性及稳定派息，值得继续分段吸纳。

资深独立股评人
陈永陆

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