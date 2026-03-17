闻风至 - 京东健康潜在利好待反映 | 鲜股落镬

京东健康（6618）早前公布业绩显示，去年基本面持续向好，年内首发逾100款新药，更推出AI医生「大为」提供全天候健康咨询服务，多款潜在好利因素尚未反映，值得留神。



从财务表现分析，京东健康2025年收入达734亿元（人民币，下同），按年增长26.3%；非国际财务报告准则净利更达65亿元，增长36.3%，净利率升至8.9%，创上市以来新高。收入连续4季增速超过20%，费用率下降、供应链效率提升，加上期权费用逐步正常化，使盈利能力明显改善，这是市场此前低估的部分。



京东健康在2025年最大亮点之一，是其「新药首发平台」的地位进一步巩固。全年首发超过100款新药，远高于2024年的30多款，合作药企包括礼来、信达生物、拜耳、卫材中国等多间国际与本土龙头。受药品板块快速增长带动，美银将京东健康2026年收入预期由16%上调至18%。



AI医疗是京东健康2025年的另一个核心推动力。集团推出的AI医生「大为」提供24小时健康咨询，累计交互量达数亿次，好评率高达98%。更重要是，京东健康并非只做C端AI，而是同步推进面向医院的「京东卓医」方案，已在多间三甲医院落地，累计服务超过500万名患者。



京东健康已进一步演化为涵盖「医、检、诊、药」的四合一闭环平台。随着AI医疗落地、新药首发能力提升、医保结算加速普及，其在中国医疗健康服务领域的角色越加关键。多项利好因素仍在发酵，值得留意。



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