黄德几 - 中广核矿业绩有改善空间｜开工前落盘/头条名家本周心水

中广核矿业（1164）为中广核集团旗下海外铀资源平台，作为全球第三大核电集团子公司，主要从事天然铀开发、贸易及投资，持有哈萨克斯坦等多个海外矿场权益。2026年，人工智能数据中心及能源安全需求持续推动，铀价维持高位，年内累计升幅超过23%，带动股价表现突出。年内至今回报达36.33%，过去一年上升176.2%，三年累计上升395.59%，明显跑赢恒生指数。最新股价介乎4.2至4.5元，市值约320至340亿港元。估值方面，市盈率达106.75倍，反映市场对未来增长预期较高，但需注意估值偏高及贸易业务波动风险。



基本面稳健，公司核心业务为天然铀贸易，生产基地主要位于哈萨克斯坦，包括持股49%的谢米兹拜伊铀公司及奥尔塔雷克公司。全球铀供应短缺情况持续，Kazatomprom减产10%，公用事业合约供应缺口明显（116百万磅对150百万磅需求），推动价格上涨。公司销售框架协议已优化，基准价格由61.78美元/磅升至94.22美元/磅，年度调整率为4.1%，现货比重提升至70%，有利提升盈利弹性。2026至2028年销售量预计分别为1438、1617及1598吨铀，年增长率为8.7%、12.4%及-1.2%，主要来自海外矿场扩产。



业绩方面，2025年上半年录得亏损6757万元，较2024年同期盈利11.31亿元大幅下降160%，营业额为17.09亿元，按年下跌58%。亏损主要由于天然铀国际贸易合约价格大幅波动，存货按加权平均成本法核算导致销售成本高于当期执行价格；同时，受铀价回落影响，应占谢公司及奥公司业绩分别下降39%及24%。期内完成526吨包销采购与销售，贸易收入约7.54亿元；新签订1910吨销售合同，其中53%来自欧洲客户，完成交付812吨。全年生产表现理想，谢公司产量862.2吨（完成率100.1%），奥公司产量1836.8吨（完成率102.0%），第四季度总产量702.5吨（完成率94.6%）。截至2025年12月31日，持有天然铀库存929吨（成本73.83美元/磅），已签订但尚未交付销售量3019吨（售价81.59美元/磅），售价高于成本，业绩有改善空间。



铀的主要用途是作为核反应堆的燃料，透过核裂变过程释放大量热能，用于产生蒸汽驱动涡轮发电机，从而提供稳定、低碳的基载电力。全球约10%的电力来自核能，而铀-235（U-235）是关键可裂变同位素，经浓缩后用于大多数商用反应堆（浓缩度通常3-5%）。此外，铀亦有军事应用，如核武器及海军推进反应堆（浓缩度更高），以及少量民用用途，如辐射屏蔽、飞机配重或医学同位素生产，但这些占比极小。天然铀中U-235仅占0.7%，需经浓缩才能有效使用。



消息面显示，铀价已突破100美元/磅，2026年1月升幅25%，全年预测趋向92美元/磅或更高。人工智能及电气化需求激增，核能成为能源安全重要组成部分，美国政策支持AP1000反应堆发展，俄罗斯供应地缘风险进一步加剧供应紧张。公司近期董事会调整，徐军梅辞任，李杰接任首席财务官，反映内部管理优化。



总体而言，在铀供应短缺持续的背景下，中广核矿业作为中广核集团海外铀资源平台，具备较强长期增长潜力。虽然上半年出现亏损反映贸易波动风险，但全年生产稳定，铀价上涨将推动盈利改善。建议长线投资者关注3月19日业绩发布，适时把握入市机会。



技术上，一月底升至5.66元见顶回落，形成对称三角形，50天线失而复得，短线走势改善，可考虑4.3元水平小住吸纳，反弹阻力5.6元，不跌穿3.79元可继续持有。



Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几

