陈永陆 - 「中特估」高息抗跌力强 | 陆叔讲股

陈永陆
7小時前
产经 专栏
最近外围局势确实复杂，美伊军事冲突持续升级，油价急升，全球地缘政治风险不断增加，美股日升日跌，消息变化不断，拖累港股表现反复，亦跟随调整。恒生指数近日一度回落至25000点附近，甚至短暂失守，但两次都在这个心理关口显现强力支持，迅速反弹回升。

　　事实上，2026年开局似乎不是太理想，恒指目前徘徊在25000点水平左右，但参考全国两会传递出的清晰讯息，我相信大市后市表现绝对不会太差。从中长线角度看，目前恒指估值仍处于吸引水平（市盈率约12-13倍），加上中国经济稳健复苏、两会政策预期及资金回流支持，25000点附近已具备较佳吸纳价值。投资者宜采取「分段买入」策略，避免一次性全仓，于每次回落至支持区逐步加仓，既可降低短期风险，又能捕捉中长线反弹。只要消化完地缘政治等因素，中长线绝对有机会再挑战28000点，甚至更高。

　　其中，国家政策明确支持「中特估」重估，国企改革及高质量发展方向清晰，估值修复空间大，而且大部分中特估有高息属性，股息率普遍达5至7厘甚至更高，现金流稳定，抗跌能力亦强，投资者可留意。另受惠油价及能源需求回升，中长线盈利有确定性增长，尤其在全球能源转型及中国经济稳增长背景下，成为避险兼进取之选。同时，我亦继续看好内地金融股，包括内银和内险，这是我2026年重点部署的板块之一，过往几年我一直建议高息股，今年更聚焦内地金融。

　　内银方面，国有商业银行的资产负债表稳健，不良率低，派息纪录稳定，好多都有5厘息左右，是低利率环境下的「类债券」收息之选。此外，内地金融政策近年发展迅猛，内险受惠投资端改善及新业务价值增长，估值已跌至吸引水平，分红潜力更会随股市回暖而提升。相比纯收息，内险兼具成长性，适合想收息又博增长的投资者。

资深独立股评人
陈永陆

陈永陆 - 周大福创建防守性强 | 陆叔讲股
周大福创建（659）作为多元化综合企业集团，业务涵盖收费公路、金融服务（包括保险）、物流、建筑及设施管理等领域，主要在香港及中国内地运营。集团业务布局均衡，核心贡献来自收费公路及金融服务（如周大福人寿），这些领域受宏观波动影响较小，提供可预测现金流。 　　集团2026财年中期报告显示渐进增长，财务基础稳固，连续两年维持信用评级A+。期内，营业利润按年升3%至23亿元，虽然略低于市场预期，但经
2026-03-04 02:00 HKT
陆叔讲股