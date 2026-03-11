Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 宁德时代目标价616元｜开工前落盘/头条名家本周心水

邓声兴
7小時前
　　宁德时代（3750）发布2025年年报，去年公司营收突破4237亿元（人民币，下同），按年增长17%，归母净利润高达722亿元，暴增42.3%，盈利能力极其强劲。业绩驱动力主要来自全球新能源车及储能市场的持续爆发，加上公司作为全球龙头，市占率进一步提升至39.2%，竞争优势难以撼动。全年累计分红总额达361亿元，占净利润的50%，兑现了回馈股东的承诺，目前市盈率仅十余倍，估值极具吸引力。业务方向，动力电池出货量达541GWh，按年增加42%，海外及商用车业务贡献巨大弹性；储能电池出货121GWh，虽受确收节奏影响，但随着100GWh大电芯产能释放，加上与海博、中车等巨头签订大单，预计今年将实现翻倍增长。值得一提的是，电池材料业务毛利率大幅提升17个百分点至27%，显示其产业链垂直整合成效显著。公司经营现金流净额高达1332亿元，按年增长37%，较净利润高出近一倍，反映现金创造能力极强；期末存货中发出商品大增62%，预示未来收入确认无忧。目标价看616元，止蚀价500元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴

