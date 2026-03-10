邓声兴 - 龙源目标价9元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
龙源电力（916）牵头编制的《发电企业碳排放和碳交易数据上链技术要求》团体标准已获批准发布，利用区块链技术推动碳数据管理的透明化与标准化，标志集团在深远海开发实现新突破，总发电量未来仍能保持稳定增长。
龙源电力坐拥江苏盐城大丰等关键海上风电项目资源，并与国电电力合资布局清洁能源，战略卡位优势极为明显。宏观利率环境及美国「能源紧急状态」等地缘政治因素会带来短期市场波动，但中国能源进口多元化战略（如与俄伊合作）有效降低外部风险，为本土龙头企业创造稳定的发展环境。
另一方面，国家能源局推动深远海风电发展的政策暖风，以及全球电力消费持续增长的刚性需求，龙源电力可望凭借其双轮驱动的稳健布局与清晰的ESG路径，叠加未来容量电价机制完善，值得投资者逢低吸纳，作中长期部署。龙源电力目标价9元，止蚀价7.1元。
笔者为证监会持牌人，未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
