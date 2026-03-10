朱红 - 阿里见支持 捞「26562」 | 窝轮热炒特区

券商报告引述专家分析指，中国互联网龙头优先布局国内市场，将AI整合至面向消费者的AI超级应用作为新流量入口，科技股之中看好阿里巴巴（9988）与百度集团（9888）的全栈式AI能力。



阿里巴巴股价跌至近月低位附近见支持，跌幅收窄在129元水平好淡争持。如看好阿里，可留意阿里购「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期。如看淡则可留意阿里沽「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



研究报告指比亚迪（1211）日前发布的先进电池技术至少领先市场半年，认为公司当前关键任务是在市场竞争激烈的环境下，将用户体验与技术认知优势有效转化为销量增长动能。



比亚迪股价昨日反复造好，更转升至98元水平整固。如看好可留意比迪购「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡则可留意比迪沽「22386」，行使价81.83元，实际杠杆5倍，今年8月到期。



比亚迪购「21676」博升



据外媒报道，霍尔木兹海峡连日几乎完全封锁，储油罐填满令部分炼油厂削减产能，伊拉克、科威特及阿联酋亦缩减产量。国际油价昨日显著造好，中国海洋石油（883）股价昨日一度升至28.86元，再创历史新高。如看好可留意海油购「26638」，行使价33.9元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡则可留意海油沽「22324」，行使价18.07元，实际杠杆5倍，今年12月到期。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红