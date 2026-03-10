朱红 - 阿里见支持 捞「26562」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
15小時前
　　券商报告引述专家分析指，中国互联网龙头优先布局国内市场，将AI整合至面向消费者的AI超级应用作为新流量入口，科技股之中看好阿里巴巴（9988）与百度集团（9888）的全栈式AI能力。

　　阿里巴巴股价跌至近月低位附近见支持，跌幅收窄在129元水平好淡争持。如看好阿里，可留意阿里购「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期。如看淡则可留意阿里沽「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　研究报告指比亚迪（1211）日前发布的先进电池技术至少领先市场半年，认为公司当前关键任务是在市场竞争激烈的环境下，将用户体验与技术认知优势有效转化为销量增长动能。

　　比亚迪股价昨日反复造好，更转升至98元水平整固。如看好可留意比迪购「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡则可留意比迪沽「22386」，行使价81.83元，实际杠杆5倍，今年8月到期。

比亚迪购「21676」博升

　　据外媒报道，霍尔木兹海峡连日几乎完全封锁，储油罐填满令部分炼油厂削减产能，伊拉克、科威特及阿联酋亦缩减产量。国际油价昨日显著造好，中国海洋石油（883）股价昨日一度升至28.86元，再创历史新高。如看好可留意海油购「26638」，行使价33.9元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡则可留意海油沽「22324」，行使价18.07元，实际杠杆5倍，今年12月到期。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

朱红 - 阿里反弹 追「26562」购 | 窝轮热炒特区
　　内媒报道，阿里旗下首间实体潮玩店「好运连得LUCKY LOOP」于北京朝阳区开业，定位为综合潮玩集合店，据悉阿里即将推出3个自有潮玩IP，并已在门店亮相。阿里巴巴（9988）股价止跌反弹，重上130元水平整固。如看好阿里可留意认购证「26562」，行使价150.09元，实际杠杆6倍，今年8月到期；如看淡阿里可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。 　　
2026-03-09 02:00 HKT
窝轮热炒特区