大行晨报 - 油价飙升支撑加元走势｜大行晨报

15小時前
　　中东紧张局势持续升温，伊朗的能源基础设施受袭，引发投资者对全球能源供应出现不稳的忧虑，周一油价突破100美元关口，与此同时，美元走高，日圆则见缓步走弱，美元兑日圆向上逼近159关口，为1月23日以来最高水准。随着日本出现滞胀的风险加剧，这将促使政府加大财政支出，并使日本央行利率决策的前景复杂化。周一公布的日本1月名义平均薪资按年升3.0%，高于市场预期和前月的2.4%，为2025年6月以来最强升幅；实际薪资按年升1.4%，也高过市场预期的0.9%。

　　虽然美元兑日圆周一上扬，但可见升幅明显受制，始终市场仍在忧虑日本和美国潜在干预的可能性，纵然出现口头干预或汇率检查可也有机会引发日圆反。留意此前于1月14日美元兑日圆高位见过159.46，1月23日则见于159.24，可见当前汇价尚为居于年内的顶部区域下方。再者，RSI及随指指数已居于超买区域，故若本周仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再为回落。较近支持先看10天平均线157及50天平均线156.15。黄金比率计算，23.6%及38.2%的调整幅度为157.30及156.40，扩展至50%及61.8%则为155.60及154.80水平。至于较近阻力先会留意159水准，之后关键则仍为159.50至160区域。

　　美元兑加元整体上自去年11月以来，汇价走势已呈现一浪低于一浪的格局；在上周五更已明确下破近期整固底部，估计美元兑加元大有机会续告下行，较近支持先看1.35关口，下一级可望重探1月底低位1.3481，若然进一步破位料见美元跌势加剧；后支持预料为1.3410及1.3360，再而参考100个月平均线1.33以至2023年7年低位1.3176。当前阻力估计为1.33610及50天平均线1.3710，下一级看至1.38，较为关键会指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

