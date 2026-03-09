刘伟利 - 管理费的价值 | 巨B讲投资

在投资的世界里，有一个经常被忽略的真相：愿意收取合理管理费的基金经理，往往比那些号称「零费用」的业者更值得信赖。这听起来或许违反直觉，但背后牵涉的，是一套关乎激励机制与职业操守的深层逻辑。



当一位投资经理无法从合法的管理费中获得应有的回报，他的生存压力便会扭曲行为模式。人性的现实是，当正门被堵死，人们往往会寻找窗户——无论是过度冒险、关联交易，甚至是更严重的职务侵占。我见过太多前期不收管理费的案例，最终不是业绩惨淡，就是资金去向成谜。投资者贪图一时的「省钱」，换来的往往是本金的全军覆没。



这背后牵涉一个重要的经济学概念：激励相容。合理的管理费结构，能让基金经理的利益与投资者保持一致——当经理人靠专业服务获得稳定收入，他便没有动机铤而走险；当他明白只有把投资者的钱管好，才能持续收取费用，长期主义的行为模式便会自然形成。反之，零管理费的模式犹如要求一匹千里马只吃空气奔跑，最终只会把马儿累垮，或逼牠另寻出路。



值得深思的新视角在于，管理费不仅是经理的「工资」，更是投资者对专业的一种「投票」。愿意支付合理费用的投资者，本质上是在筛选那些有底气、有尊严、愿意长期深耕的专业机构。这种双向选择，构成了金融市场最基础的信任基石。就像我们不会期待顶尖医生免费看诊，也不会相信最优秀的律师不收顾问费——专业的价值，从来都需要被合理地定价。



从监管的角度看，适度的管理费还能形成一道天然防线。当机构有稳定的现金流支撑合规成本，便更有能力建立完善的风控体系、聘请合格的合规人员，而不是在财务压力下偷工减料。这对于保护投资者资产安全，意义深远。



归根结底，投资是一场关于信任的长期关系。又要马儿好，又要马儿不吃草，这样的前后矛盾最终伤害的，是投资者自己辛苦积累的血汗钱。与其在收费上锱铢必较，不如花心思找到那个值得托付的人，然后让他安心地为你跑好这场马拉松。毕竟，真正昂贵的从来不是管理费，而是那些因为贪图便宜而付上的隐形代价。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利