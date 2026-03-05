闻风至 - 获大行看好 信义光能逆市弹 | 鲜股落镬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
4小時前
美股道指周二曾挫逾千点，连带港股昨日亦未能止泻，恒生指数一度失守两万五关。大市低开299点报25469点，而此已速全日高位。其后跌势扩大，最低曾见24958点，挫达810点，收市报25249点，跌518点。全日成交金额3643亿元。

　　港股三个交易日累跌近1380点，昨日恒指虽见针式反弹，从全日低位24958点，反弹至25249点收市，弹幅接近291点或1.1%水平，但一切仍看美伊局势发展，以及油价上升是否真的会对环球经济，特别是美国通胀做成影响，继而破坏联储局减息步伐，一切且见步行步。

　　然而，信义光能（968）昨日于3.1元见支持力，单日逆市反弹4.18%，该股在上周刚公布业绩，即迎来美伊冲突，股价跟随大市下跌，但信义光能近期有太空光伏概念加持，股价格表现值得看高一线。

　　受行业供需失衡拖累，信义光能近年业绩表现不甚理想，继2024年纯利大跌73.8%，2025年纯利再跌16%，至8.45亿元（人民币，下同），主要受光伏玻璃以及多晶硅资产减值亏损23亿元所拖累。

盈利能力已见改善

　　据各大行推算，排除资产减值因素后，公司核心纯利约为21亿至27.3亿元，盈利能力已见改善。其中大摩指出，期内毛利率回复至21.4%；汇丰环球研究指出，汽车玻璃业务维持强劲，且成本下降令该业务盈利能力上升。

　　太空光伏之所以在近期成为市场焦点，源于内地媒体报道指 马斯克相关团队曾考察中国光伏产业，市场因而联想到太空光伏的潜在机会。据报，该技术能在太空中利用无昼夜、无云层遮挡、辐射更强的环境，实现更高效的太阳能发电，被视为未来航天能源的重要方向。

　　值得留意的是，马斯克并非唯一能带领太空光伏技术发展的人。中国在航天领域发展亦累积了一定的经验，不排除「太空光伏」会成为中央的未来发展重心之一。

　　综合近期太空光伏概念的前瞻性憧憬，加上信义光能基本面正逐步走出行业寒冬。

　　倘若行业供需于今年下半年进一步回稳，信义光能或具备估值修复与情绪双重推动的上行空间。

闻风至

